Мажилис окончательно принял законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК". В экспертных кругах проект обсуждался и известен под прежним заголовком: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов", передает inbusiness.kz.

В настоящее время документ рассматривается сенатом. После одобрения сенаторами закон уйдет на подпись президента. После чего будет введен в действие по истечении 60 календарных дней.

По новому закону теперь дропперов будут привлекать к уголовной ответственности. Дроппер – это человек, которого мошенники используют для обналичивания украденных или незаконно полученных средств. Дроппер выступает как подставное лицо, на которого оформляются банковские карты и через которое переводятся и обналичиваются деньги.

Впрочем, некоторые казахстанцы по наивности или финансовой безграмотности делают это безвозмездно, даже думая, что делают добро. Как показывает практика, на счета случайных людей от неизвестного переводятся крупные суммы денег. Следом звонит незнакомка (или незнакомец), чуть не плача, рассказывает, что по ошибке перевели к нему деньги, предназначенные на "лечение" ребенка, и умоляют вернуть деньги.

Полиция советует не спешить переводить "заблудившиеся" средства и сначала обратиться в банк. Если на другом конце связи просят перевести деньги на другой счет, а не на тот, с которого они были отправлены, это тоже должно вызвать подозрение. Дело в том, что так они могут стать невольными посредниками, дропперами, переведя мошенникам украденные деньги со счета жертвы.

А на имя человека, добровольно и возмездно выступающего в роли дроппера, мошенники оформляют разные банковские карты, на которые и перечисляются незаконно полученные или украденные средства, которые затем быстро обналичиваются.

Дропперы также могут быть вовлечены и в другие схемы мошенничества. Например, используется метод "финансовой пирамиды" – если дроппер привлекает в схему банковские карты родственников, друзей, знакомых, то получит дополнительное вознаграждение.

В действующем законодательстве отсутствует правовое основание для привлечения дропперов к уголовной ответственности. Из-за чего сегодня дропперы проходят как свидетели. Только если умысел доказан – как соучастники по мошенничеству.

Наглядно масштабы проблемы можно понять по следующему факту: согласно официальной правовой статистике, только в 2024 году было выявлено 6200 дроп-карт, используемых для отмывания денег. Через них преступники легализовали в общей сложности 24 млрд тенге похищенных и полученных обманным путем средств.

С введением в силу нового закона практика изменится. Предлагаемые поправки содержат реальные сроки привлечения к уголовной ответственности дропперов.

Так, УК РК будет дополнен статьями 232-1 и 233-1 следующего содержания:

Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу, либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение, или выгоды имущественного характера, либо с целью их получения – наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершенное с целью их получения, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (в 2025 году – 11,8 млн тенге), либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершенные с целью их получения, наказываются штрафом в размере до 4000 МРП (15,7 млн тенге), либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера, либо с целью их получения – наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (более 7,8 млн тенге), либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее материальное вознаграждение или выгоду имущественного характера в крупном размере либо совершенное с целью их получения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (19,7 млн тенге), либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Так называемых "дропповодов" будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом: "Незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества".

При этом к новой статье имеется примечание: лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.

А что говорит прокуратура?

До этого группа мажилисменов направляла запрос в Генпрокуратуру, заявляя, что сами сотрудники банков помогали дропперам и мошенникам украсть деньги наивных граждан.

В своем ответе генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что Генпрокуратура, МВД, финансовый регулятор, министерство цифрового развития и другие совместно провели комплексное расследование. В ходе него приостановлено начисление процентов, штрафов и взыскание задолженности по 239 заемщикам, оформленным мошенниками в 12 банках. 34 заемщикам возвращены ранее взысканные платежи (7,3 млн тенге). С 213 потерпевших списано 1 миллиард тенге задолженности.

В то же время выявлены факты выдачи банками и МФО займов и микрозаймов без фактического участия клиентов, в том числе на имя умерших людей, лиц без определенного места жительства, а также незаконного открытия счетов иностранным гражданам.

По данным генпрокурора, только за последние два месяца (!) в отношении сотрудников финансовых организаций возбуждено 67 уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 250 УК) и недобросовестного исполнения должностных обязанностей (ст. 254 УК).

"В рамках досудебного расследования потерпевшие через суды взыскивают с дропперов похищенные у них деньги. Потерпевшим разъясняется порядок самостоятельного взыскания причиненного им ущерба в порядке гражданского судопроизводства (ст. 953 ГК РК). В 2024 году по исковым заявлениям 800 потерпевших взыскано более 1 миллиарда тенге. А через Антифрод-центр за полгода заблокировано более 1,5 миллиарда тенге по подозрительным финансовым операциям", – сказал Берик Асылов.

Будут проверять даже баланс телефона

Упомянутый выше законопроект содержит еще одно "историческое" новшество: отныне контролю со стороны компетентных органов будут подлежать не только мобильные переводы и банковские счета граждан, но и балансы их мобильных телефонов.

Как объясняет депутат мажилиса Самат Нуртаза, законодательными поправками вводятся новые субъекты финансового мониторинга, в том числе операторы сотовой связи.

"Сегодня абонентские счета сотовых операторов стали использоваться не только как средство связи, но и как мини-банк. Операторы разрешают клиентам переводить деньги с баланса на счета. Мы все знаем, что с баланса телефона также можно переводить большие суммы денег на счета третьих лиц без ограничений. Между тем операторы связи не отчитываются по движениям денег в абонентских счетах. Этим пользуются телефонные мошенники, которые обналичивают деньги через счета сотовых операторов", ‒ подчеркнул мажилисмен.

Заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов уточнил, что операторов не будут обязывать отчитываться по всем абонентам.

"Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о необычных, аномальных пополнениях либо о пополнениях в адрес одного абонента из разных источников! Более того, сотовые операторы должны будут идентифицировать личность покупателей sim-карт, что позволит эффективно бороться с дропперством", – сказал зампред АФМ.

Операторы, нарушившие требования закона, могут получить крупный штраф либо лишиться лицензии, в зависимости от тяжести последствий.

"Что касается порога сумм, то он операторам не предусмотрен. Нам на самом деле транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, неинтересны! Нас интересуют лишь необычные пополнения, которые в совокупности вызывают подозрения", – акцентировал Елемесов.