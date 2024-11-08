Видео фонтана воды, бьющего из земли в ночь с 7 на 8 ноября на ул. Топоркова, прислали "НГ" читатели. К полуночи в домах уже не было отопления - в частности, района, который рудничане называют Шанхаем, на улицах Майлина и Шевченко. По словам читателей, на этой теплотрассе были уложены новые трубы. В акимате Рудного эту информацию опровергают.

Кадр из видео

Как сообщили утром 8 ноября в пресс-службе акима, порыв произошел на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора. Место порыва зафиксировали в 1.49.

- В 8:30 повреждение устранено, квартальный трубопровод запущен в работу, - пояснили в ведомстве. - Все 198 абонентов в частном секторе подключены.

Еще один порыв произошел уже утром - в 6:00 повреждение зафиксировали также на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора, но уже по ул. Строительной. Здесь без отопления в домах остались 27 абонентов.

Фото t.me/iagorod_kz

- Сообщаем, что в самих домах температурный режим сохраняется, - заверили в акимате. - На устранении аварии задействовано 11 человек и 3 единицы техники.

Возобновить подачу тепла обещают к 12.00.

- Следует отметить, что данные трубопроводы не являются магистральными. Ремонт на данных участках ранее не проводился, - уточнили в пресс-службе акимата.

Фото t.me/iagorod_kz

Общая протяженность внутриквартальных сетей по Рудному составляет 140 км, в том числе распределительных сетей частного сектора - 44 км.



- Всего за последние 2 года в городе были проведены ремонтные работы на 33,8 км тепловых сетей на общую сумму более 16,5 млрд тенге. В результате проводимых работ общий износ по магистральным сетям снижен с 40,3% до 31,4%, по квартальным сетям - с 71,9% до 65,9%, - отмечают в акимате. - Также необходимо отметить, что количество аварий показывает снижение. Так, с января по ноябрь 2023 года аварийность на магистральных сетях стоставляла 56 случаев, за аналогичный период 2024 года - 5 случаев, по квартальным - 490 случаев, в 2024 - 318 случаев, в том числе по частному сектору было 186, стало 148 случаев. Все аварии устранялись за максимально короткий промежуток времени, в среднем за 3-4 часа.

Напомним, в прошлом году читатели "НГ" неоднократно сообщали о коммунальных авариях в Рудном. В январе из-за порыва на теплотрассе без отопления оставались десятки домов. Тогда в Рудный приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В феврале прорвало трубу на ул. Парковой. А 13 марта из-за порыва на ул. Горняков без отопления остались 300 жилых домов.

Это уже третье коммунальное ЧП в Костанайсколй области с начала отопительного сезона 2024 года. 10 октября вышли из строя два из трех котлов в котельной с. Боровское. После разбора ситуации был уволен заместитель акима Мендыкаринского района. А ночью 7 ноября взорвался котел в котельной райцентра Амангельдинского района. Из-за взрыва разрушилось и здание котельной. Из-под обломков спасатели извлекли мужчину 1969 г. р. Сейчас он находится в больнице, состояние оценивается как тяжелое.





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