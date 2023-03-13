Авария на теплосетях в Рудном произошла сегодня, 13 марта. По данным акимата, первое сообщение поступило коммунальным службам в 4:20. Порыв произошел возле дома № 26 по ул. Горняков - в нескольких сотнях метра от места, где в январе ликвидировали аварию под присмотром президента.

Корреспондент "НГ" побывал на месте, когда сварщики заканчивали монтаж новой трубы.

- Отключено на данный момент 37 многоэтажных домов, 35 восьмиквартирных домов, 215 частных домов и 7 коммерческих организаций, - сообщил советник акима Рудного Валерий ПОЛЕШКО. - Работы ведутся по замене вставки на трубе диаметром 530 мм. Мы перевешиваем задвижку направо. Я думаю, за несколько часов работы будут завершены. Причина аварии лежит на земле - труба износилась и произошел порыв.

Ранее аким Рудного Виктор ИОНЕНКО в докладе акиму области сообщал, что что причина порывов - в изношенности теплосетей и температурном графике. Если в городе температура воздуха ниже -20, то температура воды в трубах должна нагреваться до 85 градусов, а если на улице -10, то температура подачи снижается до 75 градусов. И добавлял, что температуру в трубах выровняли и теперь постараются избежать расширения металла.





Корреспондент "НГ" спросил, связан ли порыв с изменением температурного режима?

- Состояние труб на данном участке такое, что нежелательно менять температуру, потому что замена графика приводит к расширению металла, - сказал Полешко. - В данном случае мы этот режим выдерживаем уже месяц. За этот период был один порыв, и сейчас второй. Но тут явно труба держалась из последних сил. То что мы сейчас не меняем ни температурный, ни гидравлический графики, даже это не дало возможности избежать аварии. Но мы и не будем менять этот график до конца отопительного сезона. Нам просто нельзя этого делать. Дай Бог, чтобы мы выдержали режим и аварии не повторятся, потому что на этом участке сразу под отключение попадают несколько домов.

По словам Полешко, улицы Рудного в этот раз не затопило кипятком, вода ушла в ливневки.





Ответил и на вопрос про ямы в асфальте возле ремонтных работ, куда рискуют упасть рудничане. По словам советника акима, до конца дня их засыпят.

- На порыве работают 4 сварщика, экскаватор, кран, были задействованы пять помп и передвижная насосная установка, - сказал Полешко. - необходимости в помощи в устранении аварии у нас нет.

Аким Рудного Виктор Ионенко отметил, что темпы ликвидации аварии в Рудном заметно ускорились благодаря насосной станции.

- Мы взяли насос большой, передвижная насосная станция - это 380 литров в секунду, - сказал Ионенко. - У нас "Андижанец" качает всего 40 литров в секунду, а этот - 380! До февраля мы воду выкачивали за 9 часов, а сейчас за 2-3 часа максимум. Поэтому время на устранение аварии уменьшается.





Департамент по ЧС Костанайской области на своей страничке в Instagram сообщил, что в ликвидации аварии также участвовали 9 спасателей.

- Силами двух бригад ТОО «Тепловые сети г. Рудный» (20 чел. и 13 ед. тех.) проводятся работы по поиску места порыва, путем откачки воды в коммуникационных колодцах и перекрытия задвижек, - сообщают в дпартаменте по ЧС. - Температура наружного воздуха - 2 градуса. Ориентировочное время завершения восстановительных работ 20.00.

Вечером в акимате сообщили: "По состоянию на 18.20 часов порыв полностью устранен, заполнение трассы закончено. Совместно с ПКСК проведена работа по подключению домов к отоплению".

Фото Георгия ГОВОРОВА