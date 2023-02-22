Об этом сообщил врио акима Рудного Виктор ИОНЕНКО, докладывая о подготовке к ремонтным работам акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ, который посетил город с рабочим визитом 21 февраля.

Глава региона провел совещание в акимате и объехал несколько объектов. В частности, побывал на местах порывов теплосетей. Стенд с информацией об авариях разместили недалеко от наземных труб, которые протянули по проезжей части для оперативной ликвидации аварий.

- Есть несколько опасных участков, - рассказал Ионенко, показывая на карту.- Мы разбили на 6 аварийных участков, до конца отопительного сезона приобретем весь материал, подготовим бригады, чтобы где-то с 25 апреля они были готовы к вскрышным работам и демонтажу старых труб.

- Мы можем предполагать, что эти участки не выдержат, если мы их не сделаем? - спросил Аксакалов.

- Да. Мы сразу по окончанию сезона будем делать опрессовку. Посмотрим, что и где у нас еще произойдет. Возможно, какие-то корректировки сделаем, - ответил Ионенко.

И повторил, что причина порывов - в изношенности теплосетей и температурном графике. Если в городе температура воздуха ниже -20, то температура воды в трубах должна нагреваться до 85 градусов, а если на улице -10, то температура подачи снижается до 75 градусов.

- И когда в течение суток у нас ночью замерзает, а днём теплеет, скачки должны быть синусоидой, - отметил Ионенко. - При резком перепаде температуры происходит расширение металла. Мы отработали вместе с ТЭЦ, комбинатом - выровняли температуру до 78 градусов и держим ее. Есть время, когда трубы недогреваются, но большую часть времени они перегреты. Для жителей это хорошо, потому что они не чувствуют сегодня температуру. Если сейчас температура на улице в течение 2-3 дней будет оставаться на уровне -10...-5, мы температуру в трубах чуть-чуть понизим согласно графику. Но, опять же, мы ее понизим, грубо говоря, до 73 градусов и снова будем держать ровно на этом уровне, чтобы избежать перепадов давления.

Аксакалов резюмировал - "люди не должны почувствовать" изменения. Ионенко отметил, что пока жалоб нет.

- В целом планы по Рудному реализуемы, технически мы готовы к этому? - спросил Аксакалов.

- Я бы хотел дополнить по некоторым пунктам пусковых комплексов 1 и 2 (реконструкция квартальных и магистральных теплосетей - "НГ"), - сказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. - Мы их подали на уточнение, уже министерство финансов выделило 4 млрд тенге. Проект будет двухгодичным. Думаю, мы все освоим.

Список участков, где планируют ремонт теплосетей

- Меня больше всего беспокоят участки, где все время рвет, которые внепланово. Те меры, которые были предусмотрены, их достаточно? - уточнил Аксакалов.

- Да. - ответил Аскаров.

Аким области подчеркнул, что для того и был в Рудном введен режим ЧС - это поможет пополнить уставной фонд коммунального предприятия. И поручил врио акима Рудного лично обходить дома и следить за температурой в квартирах.

Фото Георгия ГОВОРОВА