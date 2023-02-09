О воде, разлитой на ул. Парковой, сообщил подписчик "НГ" в Telegram. Утром 9 февраля над проезжей частью поднимались клубы пара. Вода, по словам читателя, течет с перекрёстка ул. Ленина - ул. Горняков. В офисе, где работает мужчина, уже не было отопления.

- По состоянию на 8:30 перекрыт участок тепловой трассы по улице Горняков в границах улиц от Дзержинского до Ленина, - сообщили в пресс-службе областного акимата. - Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов в частном секторе, 17 юридических лиц.

Это не первая авария, произошедшая в Рудном с начала отопительного сезона. 30 ноября 2022 года из-за порыва на ул. Гагарина без отопления остались 33 многоэтажных и 13 частных домов. 10 декабря авария произошла на задвижке холодной воды на углу ул. Дзержинского - Горького. А 19 января 2023 года - на ул. Горняков.

Жители Рудного сообщают, что авария произошла в том районе, где ранее был президент

21 января во время рабочей поездки в Костанайскую область Рудный посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

- Я специально приехал, после появления сообщения о том, что прорвало трубу. Только что дал поручение правительству и, естественно акимам области и города заниматься этим вопросом, – сказал президент рудничанам.

1 февраля тогдашний аким Рудного Куандык Испергенов ввел в городе ЧС техногенного хапрактера местного масштаба. А уже 6 февраля обязанности акима начал исполнять его новый заместитель - Виктор Ионенко. Тогда же местные власти прервали режим молчания и впервые прокомментировали введеный режим ЧС. Чиновники заверили: "все системы жизнеобеспечения города Рудного работают в штатном режиме, ситуация в городе стабильная", а ЧС ввели для "привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения".