В пресс-службе акимата Костанайской области отмечают: все системы жизнеобеспечения города Рудного работают в штатном режиме, ситуация в городе стабильная.

Фото из архива "НГ"

- Тем не менее, в связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения, была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения, - сообщили в пресс-службе. - Данная ситуация не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.

Сообщения о том, что в Рудном ввели режим ЧС техногенного характера начали распространять в социальных сетях в конце прошлой неделе. Соответствующий документ за подписью уже экс-акима Куандыка Испергенова появился в эталонном банке НПА. Руководителем по ликвидации ЧС в городе был назначен замакима Денис Петрухно. Что интересно - в самом документе написано, что его необходимо опубликовать на сайте акимата, но найти там объявления о ЧС "НГ" так и не удалось.