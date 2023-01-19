Авария произошла сегодня, 19 января, приблизительно в 10 часов 30 минут. Как сообщили в пресс-службе акимата Рудного, порыв произошел на теплотрассе диаметром 530 мм на улице Горняков.

- Под отключение попадают 24 капитальных дома, частный сектор - 59 домов, юридических лиц - 16 строений, - сообщили в пресс-службе городского акимата. - В настоящий момент определяется место порыва. После его определения будут проведены работы силами аварийных бригад ТОО "Рудненские тепловые сети" в максимально короткие сроки.

Это не первый порыв в Рудном с начала отопительного сезона. Предыдущий произошел 10 декабря на задвижке холодной воды на углу ул. Дзержинского - Горького. А 30 ноября без отопления остались 33 дома и школа.

Фото - кадры из видео