Как сообщила сегодня, 6 февраля, пресс-служба акима Костанайской области, руководить городом будет Виктор Ионенко. Предыдущий аким Куандык Испергенов освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".

- С 6 февраля на должность заместителя акима по вопросам ЖКХ с возложением временного исполнения обязанностей акима города назначен Ионенко Виктор Николаевич, - сообщила пресс-служба акима области. - Ионенко имеет огромный опыт работы на различных должностях, начиная от инженера до заместителя акима области. Также был акимом трех районов: Денисовского, Мендыкаринского и Карасуского.

Куандык Испергенов был назначен на должность акима Рудного 5 октября 2020 года, сменив Бахытжана Гаязова. За время работы отметился борьбой с мусорной проблемой города.

Этой зимой в Рудном произошла серия аварий на коммуникациях, без отопления оставались десятки домов. Связана ли отставка Испергенова с этими авариями неизвестно. Со 2 февраля в городе введен режим ЧС техногенного характера местного масшаба. Комментарий "НГ" по этому поводу пока не предоставили.

Виктор Ионенко с сентября 2020 до июня 2022 года занимал должность заместителя акима Костанайской области.