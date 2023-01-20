Аварии на теплосетях в Рудном сегодня, 20 января, прокомментировал заместитель акима города по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ. За последние два дня в Рудном произошло 2 крупных порыва, из-за чего без тепла остаются десятки домов.

- По ул. Ленина сегодня утром был обнаружен еще один порыв на магистрали трубы диаметром 530 мм, - сообщил Искаков. – Под отключения попали 23 капитальных дома, 143 частных дома и, если я правильно помню, 17 юридических объектов, в их - числе колледж и общежитие. Проведены работы по вскрытию места порыва, там откачивают воду. Уже найдена сама дырка, завезен материал и скоро специалисты приступят к сварке поврежденного участка. Мы надеемся, что в ближайшее время все работы будут завершены.

По словам Искакова, причина порыва традиционная – сильно изношенные трубы.

- Я бы не сказал, что случилось что-то необыкновенное, просто есть большой износ теплосетей, - ответил на вопросы журналистов заместитель акима. – Если говорить о вчерашнем порыве на улице Горняков, вы бы видели, в каком состоянии сама труба! Поврежденный участок был доведен до состояния фольги. Мы проводим работы по уменьшению процента износа сетей. Только в прошлом году мы заменили трубы на 5,5 млрд тенге. Эта работа будет продолжена и даже мы надеемся на большие объемы финансирования. Порывы случились именно в тех местах, где трубы не успели сделать. Мы сделали заявку в министерство инфраструктуры и индустриального развития на сумму более 11 млрд тенге.

Как сообщили позже в акимате, по состоянию на 18.00 порыв на тепломагистрали диаметром 530 мм по ул. Ленина устранен, идёт заполнение трассы водой. Далее будет производится запуск теплоснабжения домов и других объектов.

Фото Георгия ГОВОРОВА