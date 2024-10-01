6 км магистральных и 12 км внутриквартальных теплотрасс заменили этим летом в Рудном. С последними возникли проблемы. Как рассказал на брифинге директор ТОО "Рудненские тепловые сети" Олег АБЫЛКАИРОВ, ремонт почти 3 км труб начался только в августе. Летом предприятие судилось с подрядчиком.

- Работы по магистральным сетям были завершены к 9 сентября, 10 сентября были проведены гидравлические испытания, по результатам которых было выявлено 1 повреждение, - рассказал Абылкаиров. - Мы, в принципе, знали, что там сеть не в очень хорошем состоянии, так как срок эксплуатации труб истек. Ну и 20 повреждений на сетях внутриквартальных, которые устраняются. В целом все, что было намечено в рамках финансирования на 2024 год, было сделано. По магистральным сетям износ снижен до 30% - это гарантия, что крупных аварий там быть не должно. Здесь у нас какая-то уверенность есть.

По внутриквартальным сетям износ по-прежнему высокий - 66%. Их ремонт продолжается после масштабных аварий зимой 2022 года, тогда же в город приезжал президент Токаев. По словам Абылкаирова, износ этих теплотрасс за 3 года снизился на 11%.

- В ближайшие годы все внимание будет уделено распределительным сетям, - сказал директор ТОО. - Глава государства поставил задачу о том, что износ должен быть не выше 45%. Это тот процент, который дает надежность системе теплоснабжения.

Подрядчик, с которым у теплосетей возникли проблемы, это алматинское ТОО "Агропромэнергоснаб-1". В ноябре 2023 года с ним заключили договор, но в апреле 2024 года фирма не смогла внести обеспечительный взнос.

- 30 апреля мы рассторгли договор, тем не менее, они подали на нас в суд, - рассказал Абылкаиров. - Все лето шли судебные разбирательства, по результатам которых суд обязал нас восстановить договор. С 6 августа они приступили к работе. В планах была замена сетей на сумму 1,2 млрд тенге. В августе этот подрядчик поставил нас в известность, что, несмотря на выигранный суд, у него нет рабочей силы. В итоге мы были вынуждены мобилизовать все рудненские компании, которые мы знаем, предложив их в субподряд к ТОО "Агропромэнергоснаб-1". Поэтому работы идут медленно. У нас в планах была замена 4,6 км сетей, но мы приняли решение перенести два участка на следующий год, а в этом году отремонтировать 7 участков - это 3,5 км сетей. Большая часть работ выполнена.

Абылкаиров считает, что рудненские теплосети готовы к отопительному сезону. Согласно постановлению акимата Рудного, с 5 октября начнут поэтапное подключение жилых домов.

- Хочу напомнить об имеющихся долгах со стороны населения, по состоянию на 25 сентября нам должны 280 млн тенге, - отметил Абылкаиров. - Чтобы не складывалось впечатление, что мы не работаем с должниками, сообщаю - с начала года судебным исполнителям переданы 1 885 заявлений. По ним ведется работа по взысканию долгов. Отмечу, что в таком случае должник не только оплачивает услуги теплосетей, но и сверху с него взыскивают 25% от общей суммы долга. Рекомендую не доводить до этого.

"НГ" также попросила прокомментировать статью нашего гражданского журналиста Александра Олейника - о том, как по ул. Горняков теплосети провели ремонт и уложили асфальт, а после на этом же месте свои работы начал рудненский водоканал.

- Если мы проводим плановые работы, то мы учитываем замену всех сетей, - сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ. - Работы по ул. Горняков были внеплановыми, там была аварийная ситуация. Когда работы были завершены, произошла авария уже на сетях водоканала. К сожалению, предусмотреть это было невозможно. Тем более, трубы теплосетей и трубы водоканала лежат на разной глубине, имеют разную охранную зону. Это единичный случай.

С последним утверждением не согласился Олег Абылкаиров.

- Это не совсем единичный случай, - сказал он. - Когда мы говорим о том, что у нас износ составляет 66%, это не просто виртуальные цифры. У нас 182 км сетей всего, мы в этом году заменили 18 км. Чтобы менять трубы по плану, мы должны ежегодно менять по 12 км. Кто помнит, когда такое было? В таком случае у нас был бы и план, и порывов бы не было, под это мог бы и водоканал подстроиться. Да, мы устранили порыв по Горняков, заменили 1 метр трубы. Зима, мороз, надо быстро дать тепло. Дальше идут жалобы от жителей и общественников, что нужно восстановить асфальт. Да, мы заменили метр, и не исключено, что через неделю нам придется там же копать. Но мы вынуждены восстанавливать асфальт, что мы и сделали.

По словам Абылкаирова, в этом году на восстановление асфальта в тарифной смете заложены 20 млн тенге. Как и руководство КТЭК, директор Рудненских теплосетей напоминает: чем больше денег выделяется на ремонт, тем выше будет тариф для населения.

- Мы почему не меняли по 12%? Можно всех понять. Но, тем не менее, мы видим, к чему привела политика сдерживания тарифов, - сказал Олег Абылкаиров. - Там, где не ремонтировали сети, просто разморозили города. Степногорск, Риддер. Значит нужно финансировать ремонт через бюджетные вливания.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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