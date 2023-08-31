204 дома подключат к горячему водоснабжению в Рудном до 10 сентября, когда завершат монтаж запорной арматуры. Об этом 28 августа на брифинге в акимате города сообщил директор ТОО «Рудненские тепловые сети» Олег АБЫЛКАИРОВ. Так завершится первый год масштабного ремонта теплосетей, инициированного после масштабных аварий прошлой зимы.

На ул. Горняков пешеходные дороги из-за ремонта выглядят так

Из запланированных 10 км сетей сотрудники теплокомпании поменяли 8. Работу по семи участкам магистрального трубопровода, который ремонтировали в рамках режима ЧС, завершили полностью.

- На 100% выполнены и работы по переходящим проектам, которые мы ведем с прошлого года, - сообщил Абылкаиров. - Работа по реконструкции насосных станций продолжается, 13 установок смонтированы, идет монтаж насосов в 20-м микрорайоне.

По словам директора теплосетей, одновременно ведутся работы и по проектам, которые должны реализовать в 2023-2024 годах. Он отвечал на вопросы рудничан - почему в конце лета центральные улицы до сих пор перекопаны, а ремонту не видно конца и края.

Олег Абылкаиров: «Это не просто капитальный ремонт, это глобальная реконструкция»

- Мы не просто делаем капитальный ремонт и меняем одну стальную трубу на другую, - отметил Абылкаиров. - Это глобальная реконструкция. По городу полностью демонтируют трубы и лотки, в которых они лежат. После мы укладываем новые трубы в пенополиуретановой изоляции, что на порядок увеличивает их надежность, качество теплоснабжения. Снижает потери тепла. Да, этот монтаж идет гораздо дольше. Одних только лотков нужно заменить в количестве 500 штук. Для монтажа неподвижных опор будет использовано 2 000 кубометров бетона. Можете представить объемы! Часть работ мы завершим до 5 сентября, часть - до 10 сентября.

Ранее акимат Рудного распространил сообщение, что опрессовку теплосетей проведут уже 5 сентября. Потребителей просят обеспечить безопасность внутренних систем теплоснабжения.

- На 5 сентября у нас запланированы гидравлические испытания теплосетей, - сообщил Олег Юрьевич. - С 6 сентября возобновим в городе горячее водоснабжение, а дальше выявленные слабые места будем устранять до начала отопительного сезона, который мы планируем начать примерно 25-26 сентября. Проверять будут 85% всех магистральных и квартальных сетей. А там, где не будут завершены работы, контроль качества будет отслеживаться независимой лабораторией. Это допустимо. Это большие участки по улицам Ленина, Горняков и Парковой.

В акимате уже сейчас подчеркивают, что осенью раскопанные тротуары засыплют. Но работы по благоустройству продолжат, а точных сроков, когда завершат, пока не называют. Срок договора - до 31 декабря.

Валерий Полешко отмечает, что после ЧП в Рудном провели обследование сетей, чего не делали годами

- Проект двухгодичный, поэтому благоустройство в этом году будет минимальным, - рассказал советник акима Рудного по вопросам ЖКХ и строительства Валерий ПОЛЕШКО. - Сама засыпка, как бы вы ее ни делали, она не даст стопроцентную гарантию, что не просядет асфальт. Вы знаете, что в таких случаях делается обратная засыпка, нормативная тромбовка, укладывается дорожная одежда. А на следующий год мы исправим недочеты, после чего будем класть основной слой асфальта. Тогда у нас будет гарантия.

Напомним, в конце января в Рудный приезжал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Осмотрел ход ликвидации аварий, поговорил с местными жителями. Дал поручение правительству - очень тщательно готовиться к зиме.

- Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может, - сказал президент в Рудном. - Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься.

Журналисты спросили Валерия Полешко о том, как контролируют исполнение поручений президента.

- Наш город посещает инспекция аппарата президента и канцелярии премьер-министра, плюс ремонт контролируют профильные агентства, - ответил советник акима. - Это оказывает большое влияние. Элементарно - даже техническое обследование, которое в некоторых регионах не делалось годами, было проведено. Это дает нам возможность делать ремонт планово. То есть, если у нас есть определенное количество теплосетей, и у них срок эксплуатации 15-20 лет, то к окончанию срока мы будем подходить с уже готовой ПСД и при 80% износа ставить их в нормативную замену. У нас будут случаться аварии, потому что от этого невозможно застраховаться. Авария - это исключение, на которое влияет много факторов. Но мы будем готовы их устранить. Много аварий свидетельствует об отсутствии таких плановых ремонтов. Именно поэтому зимой мы прокладывали трубы поверх дорог.

И добавил про зимние порывы теплосетей:

- Тогда была не авария. Это была халатность при ведении плановых ремонтов.

Фото Георгия ГОВОРОВА