Сегодня ночью, 7 ноября, в районный центр Амангельдинского района, где вчера произошло ЧП на котельной, привезли блочно-модульную котельную. Напомним, в результате взрыва котла и обрушения здания без отопления остались три 2-этажных жилых дома и несколько административных зданий. Все это время тепло в домах поддерживали с помощью обогревателей и тепловых пушек.

- В 01.15 7 ноября для восстановления теплоснабжения из г. Костанай доставлена блочно-модульная котельная, в составе 3 котлов КВР 5, 2 циркуляционных насосов мощностью 11 кВ, - сообщает акимат Амангельдинского района. - По состоянию на 9:30 сегодняшнего дня работы по обвязке котлов БМК завершены, произведена подача тепла, ведется подомовой обход по запуску тепла в квартирах.

Температурный режим в квартирах на данный момент поддерживается на уровне 18-20 градусов. Блочно-модульная котельная запущена в штатном режиме и установлена для постоянной работы. Кроме того, акиматом Амангельдинского района будет обеспечено дополнительное резервное оборудование для недопущения впредь подобных ситуаций.

Мужчина, который пострадал при взрыве в старой котельной, сейчас находится в тяжелом состоянии.

- Состояние стабильно тяжелое, сатурацию и давление держит самостоятельно, - сообщили в акимате. - Находится под постоянным контролем медперсонала.