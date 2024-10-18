В начале октября жители с. Боровское Мендыкаринского района жаловались «НГ» на низкую температуру в их домах, несмотря на начавшийся 8 октября отопительный сезон. Как стало известно позже, в местной котельной вышли из строя два из трех котлов. 16 октября "разбор полетов" провели уже в областном акимате.

Центральная котельная в с. Боровское / Фото из архива "НГ"

Как пояснил на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ, акимат района не сообщил о ситуации, что усугубило проблему.

- В связи с этим прошу поручить акимам городов и районов в период отопительного сезона ежедневно в 7 утра предоставлять информацию о состоянии котельных за их подписью, а в 12:00 и 18:00 - за подписью их заместителей. Исключить отпуски во время отопительного сезона для заместителей акимов, курирующих данный вопрос, - отметил он.

Оргвыводы озвучил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Акиму района (Габит Бекбаев - "НГ") за ненадлежащую работу объявляю выговор, а заместителя района (Мирас Ахметов - "НГ"), отвечающего за ЖКХ, освободить от должности. 15 октября мы выезжали, провели проверку, и вы элементарных вещей не понимаете! - возмутился он. - Также объявляю выговор акиму района им. Беимбета Майлина за работу вашего ГКП. Своевременно не профинансировали! 4 октября вам средства были направлены, две недели вы занимались отправкой денег всем поставщикам! И только после прямого вмешательства областного акимата эти деньги были направлены поставщикам газа и электроэнергии. В противном случае также могли бы завалить начало отопительного сезона!

Накануне совещания пресс-служба акима области сообщила журналистам о новшестве: теперь после заседаний спикеры будут отвечать на интересующие СМИ вопросы. По задумке такие "выходы к СМИ" должны повысить открытость чиновников. Но первый блин получился комом: ждать выхода Даурена Аскарова пришлось около получаса. Пресс-служба пообещала впредь не допускать таких задержек.

Мирас Ахметов и Даурен Аскаров в котельной с. Боровское. 15 октября 2024 г. /Кадр из видео akimdik_mendiqara



- Мы находились там всю ночь с 15 на 16 октября, вернулись только утром, - рассказал Аскаров. - Тяжело было найти котлы (на замену - "НГ"): один был мощностью 1,7 МВт, второй - 2 МВт. Сложность в том, что заводы-изготовители не держат их на складе, это не на витрине, как хлеб, чтобы пойти и купить. Они изготавливают под заказ. Поэтому у нас ушло некоторое время, чтобы найти эти два котла. Всё успешно. Вмешался и аким области, в итоге нашли именно под эти параметры. Вчера начали монтаж. Мы обошли некоторые квартиры, посмотрели температуру: она была около 14 градусов, благо, что погодные условия были благоприятными. Смонтировали, начали запускать воду и уже отапливать.

От котельной запитаны 247 абонентов. Без тепла остались 6 многоквартирных домов (по 16 квартир в каждом, всего 96 квартир).

- Когда котлы вышли из строя, на обратке у них было 24 градуса, - отметил руководитель управления. - Когда я уехал в 6 утра, уже было 42 градуса. Хороший подъем температуры! Сейчас работы завершены. Мы сказали, чтобы провели обход. Чтобы сделали видеобращение, но чтобы это делали не сотрудники акимата или ГКП, а именно жители, которые пострадали.

Аскаров ответил на вопросы журналистов.

- Аким области поддержал ваше предложение, чтобы акимы районов каждое утро предоставляли информацию о состоянии котельных. А раньше разве такой отчетности не было?

- Раньше, да и сейчас, мы данные брали один раз в день, их нам давал региональный диспетчерский центр (РДЦ). Теперь мы хотим контролировать это сами. Чтобы не получилось так, что в районе есть проблемы, они сами хотят их устранить, а мы не в курсе

В причинах ЧП разбирается комиссия, состоящая из тепловиков региона.

- Это будет не по результатам двух-трех дней, думаю, в лучшем случае до конца октября, в течение двух недель точно, - обозначил сроки Даурен Аскаров.

- Речь о том, что здание котельной нужно менять или ремонтировать, идет уже не первый год. Почему с ним ничего не сделали? И планируется ли в дальнейшем что-то делать, ведь здание аварийное?

- Сейчас решается этот вопрос. У нас по котельной два варианта: либо сделаем модернизацию, либо рядом построим еще одну блочно-модульную котельную (БМК). Скорее всего, второй вариант будет дешевле.

В котельной Боровского устанавливают новый котел /Фото предоставлено управлением энергетики и ЖКХ



- Вы хотите еще раз влить туда деньги?! У вас здесь 3 котла, 2 из которых вы уже заменили! Кстати, сколько это стоило?

- Мы хотим рядом поставить маленькую котельную, БМК. Один котел стоит 12 млн тенге. А вы предлагаете вложить нереальные деньги, чтобы полностью отремонтировать это здание? Оно уже не подлежит модернизации, его нужно сносить и строить заново. Соответственно, все будет меняться, в том числе и котлы.

- Котельное оборудование вышло из строя в самом начале отопительного сезона! А ранее, до его начала, проводились проверки состояния котлов? И как часто они проводились?

- Да, проверки проводились. Каждое предприятие после отопительного сезона обязано проводить весеннюю опрессовку и соответствующие работы. Перед запуском они также проводят опрессовку и гидроиспытания. Эти данные мы также проверяли 16 октября, там был указан прямой перечень комиссий: кто в них состоял, что и как проводили, сколько порывов обнаружено, сколько устранено и т. д. Все подготовительные работы они провели.

- А к каким результатам комиссии пришли? Если проверки проводились, то почему котлы вышли из строя?

- Нарушения были. Не может быть такого, что проводят гидроиспытания и все в норме. Есть порывы. Уязвимые места находят и устраняют. Но на тот момент котлы стояли в хорошем состоянии. Если бы начали течь, конечно, они бы начали проводить соответствующие работы. Зная, что котел в плохом состоянии, и зайти с таким оборудованием в отопительный сезон… ну, это я не знаю каким человеком нужно быть! Это, в первую очередь, ответственность. Но не бывает такого отопительного сезона, чтобы все прошло идеально.

- На заседании прозвучало, что из четырех крупных теплоузлов нашей области только у ССГПО до 30 сентября был получен паспорт готовности. Это так? Там же еще большой штраф - около 7 млн тенге за неполучение паспорта.

- Паспорта готовности выдаются, согласно правилам, до 30 сентября. И наши крупные теплоисточники получают их от комитета энергоконтроля, а котельные в районах - от местных отделов ЖКХ. Бывает, что паспорта выдают с замечаниями, иногда возвращают на доработку. Мы просто озвучили, что на 30 сентября еще их не получили. Это просто рабочие моменты. Никто не был оштрафован, это не сразу.

- Аким области говорил и о проблеме с ГКП в районе им. Беимбета Майлина. Там были заблокированы счета. Сколько денег в итоге туда направил областной акимат для решения проблемы? И в каких районах еще были аналогичные ситуации?

- На тот момент у ГКП была задолженность в 45 млн 200 тыс. тенге за газ и 33,5 млн тенге за электроэнергию. В итоге эти средства были выделены и долги погашены. В целом по всем предприятиям у нас есть долги. В первую очередь они возникают из-за большой «дебиторки» и «кредиторки». Если бы потребители реально платили на 100%, то долгов бы не было. А у нас всегда так: в отопительный сезон оплата идет где-то на 70-90%. Проблема есть. И я призываю население своевременно производить оплату за оказанные услуги. В целом у нас такая ситуация, чтобы облакимат оплачивал, была только один раз - только в районе им. Б. Майлина. В остальных районах предприятия пока справляются сами.

- Ситуация в Мендыкаринском районе решилась только после помощи со стороны областного акимата, как и в районе Б. Майлина. Как вы считаете, могут ли местные акиматы решать такие ситуации самостоятельно? И что нужно делать, чтобы они решали их без вмешательства вышестоящих органов?

- Да, сейчас так получилось, что есть две проблемы, и в двух случаях областной акимат помог. Но есть и проблемы, которые районы сами решают. И успешно такие вопросы решаются. Если их все перечислить, получится хороший перечень. В некоторых случаях район может решить проблему самостоятельно, когда не может - обращается в область. Мы, конечно, не игнорируем и начинаем отрабатывать.

- В этих ситуациях они могли решить проблемы самостоятельно?

- В районе Б. Майлина не могли сами решить, сумма была большая. В Мендыкаринском районе также были значительные суммы, которые они не могли самостоятельно найти. Мы помогли решить проблему.

Фото Андрея СКИБЫ