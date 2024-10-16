В управлении энергетики прокомментировали ситуацию с отсутствием тепла в ряде многоквартирных домов в селе Боровском Мендыкаринского района.

Напомним, в конце прошлой недели в «НГ» обратились местные жители, рассказали, что в их квартирах снова холодно. Читатели "НГ" знают, что эта проблема - многолетняя. И только 16 октября в областном акимате заявили, что ситуация - на их контроле.

Кроме того, прокуратура Костанайской области сообщила: «По данному факту 14 октября прокуратурой Мендыкаринского района внесен акт надзора об устранении допущенных нарушений».

В минувшие выходные директор ГКП «Боровское ЖКХ-2016» Анатолий КАПЛУН прокомментировал "НГ": «Возникла внештатная ситуация на тепловом узле по ремонту задвижки».

Это подтвердил и заместитель акима района в беседе с корреспондентом "НГ". Чиновнику был задан уточняющий вопрос: «По словам жителей, из строя вышли котлы - это те самые, что были приобретены коммунальным предприятием в недавнем прошлом?» На что чиновник дал ответ: «Внештатная ситуация возникла на тепловом узле по ремонту задвижки».

В центральной котельной устанавливают новый котел/ Фото предоставлено Дауреном АСКАРОВЫМ

15 октября в с. Боровское приехали заместитель акима Костанайской области Берик Танжариков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров. И выяснилось, что причиной «внештатной ситуации» все же является неисправность котельного оборудования, причем вышли из строя сразу два котла.

- 1 октября у нас начался отопительный сезон. Согласно распоряжению акима района о поэтапном включении отопления, 8 октября была запущена центральная котельная. 10 октября произошла внештатная обстановка: вышли из строя два котла, дали течь, - сказал заместитель акима района Мирас АХМЕТОВ. - Мы пытались своими силами устранить.

Видимо, эта попытка «своими силами» решить вопрос говорит лишь о замалчивании ситуации… И следующий оборот речи местного чиновника, лишь подтверждает это предположение.

- Но вопрос находится на контроле акимата области. Они нам сейчас помогли с решением вопроса двух котлов.

Что же, получается, без контроля акима области в районе ни один вопрос не может решится?

После этого признания последовали реальные действия со стороны исполнительной власти, а не только «попытки».

- На балансе ГКП «Боровское ЖКХ» находится 9 котельных, которые обеспечивают 396 абонентов, - говорится в официальном заявлении управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области. – 8 октября 2024 года была запущена центральная котельная № 1, которая обеспечивает 247 абонентов. 9 октября практически одновременно вышли из строя 2 котла отопления мощностью 1,7 МВт и 2,0 МВт из имеющихся 3 котлов. В настоящее время котельная работает на одном котле мощностью 1,7 МВт. Данная ситуация возникла из-за некачественной работы котлов. Была проведена работа по быстрому поиску подходящих котлов.

15 октября «под контролем» делегации облакимата приступили к установке котлов мощностью 1,7 МВт и 2,0 МВт. Замену оборудования сделали за счет подрядной организации.

На уточняющий вопрос корреспондента "НГ", по какой причине приобретенное пару лет назад оборудование вышло из строя, руководитель управление энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ ответил: с этим вопросом предстоит разобраться.

Мирас Ахметов и Даурен Аскаров /Кадр из видео akimdik_mendiqara

- Здесь может быть как вина подрядчика, так и в самой эксплуатации. Знаете, можно любой котел за полгода в плачевное состояние привести. Направим специальную комиссию проводить полностью обследование, потом только сможем сказать, - пояснил он.

В управлении уточнили, что в центральной котельной используют шубаркульский уголь.

Опроверг Аскаров и озвученный в субботу заместителем акима района «100-процентный износ местной котельной и теплотрассы». Руководитель управления сообщил: подняли все документы по техобследованию, где эксперты приводят другие цифры.

- Согласно техническому заключению от 11 апреля 2023 года, выданному ТОО «Technical Supervision KZ», износ теплотрассы протяженностью 2,8 км составлял более 80%. На ремонт теплотрассы с 2022 по 2024 годы протяженностью 0,8 км было выделено и освоено 8,7 млн тенге, что позволило снизить износ теплотрассы до 63%, - пояснил Аскаров.

Что же касается состояния центральной котельной, техобследование, проведенное ТОО «ПроектСтройЭкспертиза» (документ выдан в марте 2023 года), выявило, что износ здания составил 80%.

- При этом с 2021 по 2023 годы было обновлено котельное оборудование в количестве трех штук на сумму 45 млн тенге, - отмечает Аскаров (два из которых вчера уже заменили – «НГ»).

Аскаров подчеркнул, что износ здания котельной не влияет на прохождение отопительного сезона.

После таких заявлений вопрос о скорейшей реализации проекта по реконструкции здания и теплотрассы общей стоимостью 2,1 млрд тенге может остаться открытым еще на неопределенное время…

Пока же в областном акимате заверили, что угрозы срыва отопительного сезона и разморозки котельной, котельного оборудования и теплотрасс нет.