В селе Боровском Мендыкаринского района жители многоквартирных домов не первый год жалуются на низкую температуру в их домах. Ситуация повторилась и в нынешнем отопительном сезоне: на термометрах отметка не поднимается выше 16 градусов.

Центральная котельная в с. Боровское / Фото из архива "НГ"

- Снова мерзнем, - обратилась в «НГ» вечером 11 октября жительница села Ирина ФИЛИНА. – Уже снег идет, а отопления нет.

На следующий день в местном ГКП «Боровское ЖКХ-2016» сообщили, что центральная котельная была запущена согласно графику - 8 октября.

- В настоящее время возникла внештатная ситуация на тепловом узле по ремонту задвижки, - уточнил директор предприятия Анатолий КАПЛУН. - Авария устранена, котельная запущена, температурный режим будет приведен в норму.

Однако температура в домах за выходные не поднялась. Жители по-прежнему утверждают, что в их квартирах холодно. В местном чате сельчане начинают и завершают день с переклички – у кого в квартире какая температура – своего рода, мониторинг - шкала термометра не поднимается выше 16 градусов.

- Дом 34. Включила два обогревателя, сидим в пуховиках. Но терпим и ждем. Скоро лето, - с иронией пишет в чат одна из жительниц села.

Обсуждают местные жители и возможные причины.

- Говорят, что котел лопнул, - пишут в сообщениях.

- Они на 100% уверены в своей безнаказанности, поэтому творят такой беспредел, а оплату будут требовать с 1 октября, коррупция у всех на глазах, и ничего не можем поделать, - вторит женщина.

Внятного ответа от компетентных органов местные жители не дождались. «Кочегарка молчит» - пишут в чате. Сельчане направили обращение в прокуратуру и написали в «НГ».

К слову, проблема теплоснабжения в многоквартирных домах в с. Боровское многолетняя. Вспомним. Вопрос стал острым в начале отопительного сезона 2022-2023 гг, тогда впервые сельчане обратились в нашу редакцию с надеждой, что власти области обратят внимание и наконец-то поставят точку в решении этого вопроса.

В октябре два года назад в ГКП «Боровское ЖКХ-2016» объяснили, что на центральной котельной еще в марте того же года вышел из строя котел, установленный ТОО «ТСК «Титан» в 2020 году.

Таким образом котельная практически не была подготовлена к отопительному сезону, по мнению руководства предприятия, из-за неисполнения подрядчиком договорных обязательств.

Лишь в декабре за счет местного бюджета коммунальное предприятие заменило водогрейный котел, приобрели его за 10 млн тенге у ТОО «Qostanaistroy».Но замена котла не решила в полной мере проблему боровчан.

В январе 2023 года сельчане сообщили «НГ», что так и не дождались тепла в своих квартирах. В народе ходила молва о нехватке угля, в свою очередь чиновники сетовали на его плохое качество.

В котельной использовали уголь марки «Богатырь», который, по их словам, не мог обеспечить в полной мере теплоснабжением многоквартирные дома в селе. Люди продолжали жаловаться на холод.

В феврале 2023-го в управлении энергетики заверили, что в сельской котельной стали смешивать имеющийся уголь с «Шубаркульским», что позволило в некоторой степени увеличить объем тепловой энергии. Так и дожили боровчане до конца отопительного сезона.

В мае 2023 года заместитель руководитель профильного областного ведомства Алмат ГАПБАСОВ прокомментировал для «НГ:

- Ежегодно проводят гидравлические испытания. Но люди ставят насосы - значит, где-то на участке теплотрасс уменьшилась пропускная способность. На выходе из котельной тепловой режим нормальный, тепло не доходит до абонентов. Значит, в системе надо искать ошибку.

В начале лета 2023-го в с. Боровское провели техническое обследование теплосетей.

В минувшую субботу заместитель районного акима Мирас АХМЕТОВ уточнил для «НГ», что исследование показало степень износа местной котельной и теплотрассы на 100 %.

- Осенью 2023 года выделены средства на изготовление проектно-сметной документации на новую котельную и теплотрассу, - отметил в своем сообщении замакима. - В июле 2024 года ПСД прошло экспертизу бюджетная заявка подана в областное управление ЖКХ.

По словам чиновника, стоимость проекта составила 2,1 млрд тенге. Реконструкцию планируют провести на следующий год.

Тем временем, вопрос тепла в квартирах не одного десятка семей в селе Боровское остается открытым.

- 21 дом. Батареи ледяные, даже теплыми не были. Издевательство над нами, - пишет односельчанам женщина. – Новый справедливый Казахстан…