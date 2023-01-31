12 декабря 2022 года в райцентре Мендыкаринского района заменили вышедший из строя котел производства ТОО «ТСК «Титан», который обошелся бюджету в 7 млн тенге. За новый заплатили 10 млн тенге, приобрели его в ТОО «Qostanaistroy».

Центральная котельная в с. Боровское

Перед новым годом в ГКП «Боровское ЖКХ-2016» провели эксперимент - пару дней топили шубаркольским углем, наблюдали, как работает при таких условиях новое оборудование.

На котельной рабочие выгружают уголь

- С 21 декабря ситуация с отоплением стабилизировалась, - поделилась с «НГ» жительница села Светлана ОВЧИННИКОВА. - В квартирах гораздо потеплело. Хотя иногда бывает прохладно.

Женщина не первый год бьется за решение этой проблемы. Вспомнила случай, когда приезжал аким области Архимед Мухамбетов, инициативную группу сельчан с ее участием не допустили в зал, чтобы главе региона озвучить проблему.

Центральная котельная в с. Боровское

Потеплело и в Боровской школе-гимназии им. Г. Жумабаева, которая в нескольких шагах от котельной. Персонал и учащиеся ранее жаловались на холод в классах и коридорах, особенно было зябко на третьем этаже, где расположен интернат.

- Сейчас тепло, отлично даже, - прокомментировал директор гимназии Кемер УРАЗБЕКОВ. - Дополнительные обогреватели больше не используем.

Образец угля в конце декабря 2022 г. направили в Костанайский филиал Национальной центр экспертизы

Многие сельчане уверены, что все дело в угле. В теплокомпании в конце прошлого года направили образцы угля из разреза «Богатырь» в филиал Национального центра экспертизы. Как сообщили в районном акимате, лабораторные исследования показали, что качество соответствует требуемым параметрам.

Директор ГКП «Боровское ЖКХ-2016» Анатолий Каплун рассказывает о текущем состоянии центральной котельной

- Производитель указывает, что теплота сгорания в рабочем состоянии по ГОСТ составляет 4 200 ккал/кг, фактический показатель - 4 424 ккал/кг, - пояснил директор ГКП «Боровское ЖКХ-2016» Анатолий КАПЛУН. - По протоколу же экспертизы теплота сгорания равна 4 988,4 ккал/кг. При этом и зольность - 52,9%, у производителя - 37%.

Переходить только на шубаркольский уголь в ГКП не намерены - слишком дорого. Приобретенные в декабре 400 тонн угля этой марки теперь подмешивают к основному объему угля марки «Богатырь».

- С поставщиком угля заключено дополнительное соглашение на поставку 570 тонн высококалорийного угля марок Шебарколь и Каражара. В настоящее время котельная работает в штатном режиме с использованием угля Каражара и Богатырь в соотношении 50 на 50%, - сообщили в районном акимате.

Но тепло идет не во все дома.

- В одних домах тепло, в других соседи пишут, что также холодно. У меня по сей день в квартире включен обогреватель, благо, он у меня энергосберегающий, - поделилась с «НГ» жительница одного из домов по ул. Летунова Ирина ФИЛИНА. - В прошлый месяц за свет оплатила 16 тысяч тенге. Недавно в квартире соседки, где сейчас никто не проживает - идет ремонт, замерили температуру - 15 градусов. Зто при том, что не улице было тепло. Честно сказать - сил нет мерзнуть. Я уже не верю, что будут изменения.

По наблюдениям сельчан, тепло в тех домах, что ближе к котельной. А чем дальше от нее - тем холоднее.

В общем чате жители называют номера домов по ул. Летунова и сообщают о температурном режиме в их квартирах

В акимате Мендыкаринского района заверили: «ежегодно в ходе подготовки и проведения отопительного сезона принимаются меры для безаварийной и надежной работы объектов ЖКХ».

С марта 2022 года в котельной ожидал ремонта котел, который приобрели в 2020 году. Запустили его только накануне этого отопительного сезона, но прослужил он недолго. Заместитель районного акима Курмангазы САДВАКАСОВ в конце ноября прокомментировал:

- Да, здесь есть немножко наша недоработка. Мы должны были сразу подать в суд. Просто поверили подрядчику - столько лет работали.

В многоквартирных домах в с. Боровское - центральное отопление, но более предусмотрительные жители не отказались от печей

В акимате считают - причины в том, что жители установили внутридомовые циркуляционные насосы, а сами многоквартирные дома в изношенном состоянии. Построили их в 1970 годах. Нет теплоизоляции в подъездах, подвалах и квартирах. Дома зарегистрированы как объекты кондоминиума.

- Работу по теплоизоляции и ремонту домов жильцы квартир не проводили, - поясняют в акимате. - Неоднократно МИО совместно с теплоснабжающей организацией проводили разъяснительную работа со старшими домов по содержанию общедомового имущества, выдавались предписания по подготовке многоквартирных жилых домов к отопительному сезону, однако жильцами эти требования игнорируются.

Районный акимат направил в управление энергетики и ЖКХ бюджетную заявку на разработку ПСД «Реконструкция центральной котельной №1 с. Боровское, ул. Королева». Общая стоимость проекта - 221 млн тенге. Планируется модернизация котельной с увеличением мощности котлов, установкой резервных котлов и реконструкцией насосной группы, а также реконструкцией теплотрассы.

ГКП «Боровское ЖКХ-2016» начало разработку бюджетной заявки на ремонт теплотрассы протяженностью 0,25 км, котельной № 2 «ЦРБ». Стоимость проекта - 10 млн тенге.

Пока коммунальные службы обвиняют жителей в нерадивой эксплуатации домов, сельчане указывают им на голые трубы

В акимате планируют провести в мае-июне с участием специализированной организации техническое обследование сетей теплоснабжения для определения степени их износа и необходимости ремонта.