10 дней назад на центральной котельной в пос. Боровское Мендыкаринского района начали установку нового водогрейного котла ТОО "Костанай строй". Стоимость его составила 10 млн тенге. Оплатили из местного бюджета. Кстати, в эти выходные, обещали в ГКП "Боровское ЖКХ - 2016", доставят второй такой котел. Его установкой займутся, как только потеплеет.

Новым заменили тот самый котел, производства ТОО «ТСК «Титан», что вышел из строя еще в марте 2022 года. Местная теплоснабжающая компания отремонтировала его только с наступлением нынешнего отопительного сезона. Заместитель районного акима, еще в конце ноября сказал "НГ", что не хотели портить отношения с поставщиком, у которого гарантийный срок еще не истек.

Установка нового оборудования не вселила в местных жителей уверенность. Долгожданное движение вверх шкалы термометра наступило только вчера, 22 декабря. Так совпало, что "НГ" посетила Боровское именно в этот день. Но повышение температуры в домах случилось после того, как начали использовать шубаркульский уголь. В ГКП за счет предприятия приобрели 30 тон топлива этого производства, но его хватит на 1,5 суток.

На вопрос "НГ", что будет дальше, руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и АД Николай ГУЛАКОВ лишь развел руками:

- Я сейчас не готов честно сказать. Единственный выход из этой ситуации - приобрести для данной котельной какое-то количество хорошего угля. Хотя бы смешивать. Не такую температуру, как сегодня, держать, хотя бы поменьше.

- Какие меры принимает районный акимат, чтобы решить эту проблему? - поинтересовался корреспондент "НГ"



- Шаги прорабатываем. Чтобы это сделать, нужны финансовые средства. В бюджете этого года уже нет ничего... Решим, будем думать, все равно что-то будем думать, - сказал Гулаков.

В день приезда корреспондента "НГ" обогреватели все еще стояли в квартирах

Пока местный акимат прорабатывает шаги, "НГ" побывала в гостях у местных жителей. Не заметить расставленных по комнате обогревателей невозможно, кто-то топит печь.

В одной из квартир дома 50 по ул. Летунова отметили +19°С. При том, что хозяйка с утра уже включила в комнате два обогревателя.

Тем временем учащиеся и работники Боровской школы-гимназии им. Г. Жумабаева в унисон говорят: "Сегодня тепло".

А в квартире семьи Алимжановых по-прежнему холодно, из-за этого сейчас их двухмесячная дочь проходит лечение, у ребенка - легкая пневмония.

На 3-ем этаже школы, где располагается интернат для детей отдаленных сел района, 22 декабря температура была не выше +18°С. Отметим, здесь проживает 20 детей.

Директор школы дополнительно установил в комнатах обогреватели.

Фото Сауле КУАНБЕК