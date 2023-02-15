Вопрос о ситуации с отоплением многоэтажных домов райцентра Мендыкаринского района корреспондент "НГ" задала вице-министру энергетики РК Жандосу Нурмагамбетову во время его визита в Костанай. На встрече с населением он сразу дал понять, что вопросы теплоснабжения сможет прокомментировать, несмотря на то, что это ведение МИИР. Но обращение жителей с. Боровское переадресовал местным исполнительной власти.

Уголь, заготовленный для ГКП в с. Боровском /Фото Георгия ГОВОРОВА

- ГКП "Боровское ЖКХ-2016" пошло на уменьшение объемов угля марки "Богатырь", - сообщил "НГ" 15 февраля заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат ГАПБАСОВ. - Мы сейчас прорабатываем с подрядчиком, чтобы закупить уголь марки "Шубаркуль". В этом отопительном сезоне предприятие однозначно закупит.

ГКП изначально предусмотрело средства на приобретение угля марки "Богатырь". Теперь оставшийся объем, предусмотренный договором, уменьшат, чтобы закупить уголь марки "Шубаркуль".

- Будут комбинировать с "Богатырем", - добавил Гапбасов.

В мае в селе проведут техническое обследование теплосетей.

- Когда там проводили модернизацию, не приводили испытание сетей, - отметил заместитель руководителя управления. - Да, они ежегодно проводят гидровлические испытания. Но люди ставят насосы - значит, где-то на участке теплотрасс уменьшилась пропускная способность. На выходе из котельной тепловой режим нормальный, тепло не доходит до абонентов. Значит, в системе надо искать ошибку.

"НГ" неоднократно писала о ситуации с теплом в с. Боровское. Сначала в ГКП "Боровское ЖКХ-2016" и районном акимате говорили, что проблема в вышедшем из строя котле. Отремонтировали. Холодно. В декабре установили новый котел за 10 млн тенге. Холодно. Закупили дорогой шубаркульский уголь. Через день в домах воздух прогрелся до 20-21 градусов. Но эйфория длилась недолго. Спустя время "НГ" получила сообщения: "Снова мерзнем".

Сейчас жители сообщают: «Когда центральная котельная хорошо топит, тогда в домах становится теплее, но когда они не топят, холодно. Все дело - в угле».