Постановление административного суда Костаная по делу о конфликте в БЦ «Атриум» огласили 10 мая. Жителя Костаная Рената АНКУДИМОВА обвиняют в том, что он нанес легкий вред здоровью Бахытгуль БИССИМБАЕВОЙ. На последнем заседании допросили свидетелей. Итоги разбирательства подвели защитники потерпевшей и подсудимого, которые по разному интерпретировали одну и ту же видеозапись с камеры наблюдения.

Фото Георгия Говорова

"Не утверждаю, но возникает подозрение..."

- В протоколе указано, что Анкудимов нанес телесные повреждения, схватил и сжимал руками шею и плечи, - сказала адвокат Асия ТАСМУХАМБЕТОВА, защищающая обвиняемого. – Данные сведения не соответствуют действительности. Все зафиксировано на камеру. Четко видно, что Анкудимов после разговора направился к выходу и открыл дверь. Биссимбаева направилась за ним, снимая его на камеру телефона. Анкудимов резко остановился, обернулся и положил руку на ее правое плечо. В другой руке он держал солнцезащитные очки. Они дошли до дивана, Биссимбаева села, а Анкудимов наклонился, что-то сказав на ухо.

Тасмухамбетова несколько раз повторила, что обвиняемый никак не мог одной рукой нанести травмы и в районе обоих плеч, и в районе шеи.

- Анкудимов с его слов действительно касался правого плеча, - продолжила адвокат. – Это произошло в моменте, когда он отодвигал руку с телефона. Он не желал, чтобы его снимали на камеру. Это действие сделано с целью прекращения видеосъемки, разрешения на которую он не давал! Но Биссимбаева ее не прекратила, хотя никакой реальной опасности для нее не было.

Тасмухамбетова также обвинила СМИ и соцсети в тиражировании «вырванных из контекста» видео и фото, в которых «потерпевшая пыталась рассказать, как ей привиделось, с ее стороны». А у Анкудимова, как считает адвокат, не было умысла на причинение телесных повреждений. Он не угражал потерпевшей, а предупреждал об ответственности за оскорбления.

- В кабинете есть аппарат вакуумного массажа, что подтвердила свидетель, - отметила Тасмухамбетова. – В ходе разбирательства мы четко так и не поняли, как появились травмы на теле Биссимбаевой. Я не утверждаю, но возникает подозрение о возможной причине их образования – путем воздействия на кожу аппарата для массажа. С какой целью это было сделано? Тоже не могу предполагать. Но обращаю внимание, что в полицию она пошла через три часа после конфликта. Почему не вызвала полицию сразу?

Асия Тасмухамбетова просила суд прекратить производство по делу ввиду недоказанности вины. Сам Ренат Анкудимов отказался от выступления в суде, согласившись с цитатами своего адвоката. Напомним, свою вину он не признал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

"Это акт гендерного насилия"

Адвокат Жанар ШОПАГУЛОВА, представляющая интересы Биссимбаевой, настаивала на максимально строгом наказании для костанайца.

- Согласно видеозаписи, отчетливо видно, что Биссимбаева не нарушала его личное пространство и вежливо пыталась выяснить – что он делает в рабочем кабинете, где ведется прием женщин, - сообщила Шопагулова. – Анкудимов грубой силой, хватая за шею и плечи, парализовал любые действия со стороны потерпевшей. В данной ситуации о физических кондициях подсудимого и Биссимбаевой излишне говорить. И как следствие есть заключение медицинской экспертизы о причинении легкого вреда здоровью.

Как отметила Шопагулова, показания Анкудимова полны противоречий. Он показывал девушке свое рабочее удостоверение, которое она приняла за служебный документ сотрудника полиции, что и послужило поводом начать видеоъемку. По словам Анкудимова, его удостоверение личности, якобы, утонуло во время паводка, хотя конфликт произошел 1 апреля, за 6 дней до объявления режима ЧС в Костанае.

Дело Анкудимова рассматривают по старому кодексу, действующему до подписания президентом нового закона. То есть действия Анкудимова подпадают под административное, а не уголовное наказание.

- Однако это (действия Анкудимова – «НГ») в любом случае акт гендерного насилия, угрозы насилия над женщиной, иными словами - фемицид, - сказала Шопагулова. – Это насилие, конечно, не такое зверское, как по всем известному делу Бишимбаева. Есть акт насилия и слова «Я тебя убью» со стороны Анкудимова, сказанные шепотом. Это не провокация телефоном, как пытается убедить сторона Анкудимова. Это потребность унизить и подавить по признаку пола.

Фото из архива "НГ"

Бахытгуль Биссимбаева в суде была крайне эмоциональна и не сдержала слез:

- Он пришел ко мне, не я к нему пришла! Почему я должна уже полтора месяца доказывать, что он напал на меня? Как у вас хватает совести вообще? Я ждала, что вы просто извинитесь! Я морально узнала от этого разбирательства, я не была к этому готова! Что я буду спокойно работать, а на меня какой-то мужчина налетит… Конечно я буду вас снимать. Я прошу закончить уже это дело, чтобы все стало на свои места.

Арест или штраф?

Жанар Шопагулова просила суд назначить Анкудимову наказание в виде 15 суток административного ареста. А также установить особые требования в отношении Анкудимова, запретив ему вопреки воле Биссимбаевой, разыскивать и посещать потерпевшую и ее родственников.

Судья Сабыр ТАЖКЕНОВ не согласился с адвокатом потерпевшей, посчитав такое наказание несоразмерным. Он признал Анкудимова виновным и назначил ему штраф в размере 55 480 тенге.

- У суда нет сомнений о том, что был конфликт, нет сомнений в достоверности показаний свидетелей, - сказал Тажкенов. – Для девчонки, между прочем, они очень нежные. И когда вы возьмете ее за руки и за плечи, я думаю, что могут остаться синяки. Что и подтвердила экспертиза. То, что вы нанесли повреждения, сомнений у меня нет.

Решение административного суда может быть обжаловано. Ренат Анкудимов и его адвокат не стали комментировать постановление. Жанар Шопагулова отметила, что ее просьба о назначении особых требований к подсудимому не удовлетворена. Поэтому она намерена обратиться с жалобой в апелляционный суд.

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