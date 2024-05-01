В Специализированном административном суде Костаная продолжают изучать конфликт в БЦ "Атриум". Жителя Костаная Рената АНКУДИМОВА обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии полиции, он схватил потерпевшую и сжимал ей рукой шею и плечи.

Ренат Анкудимов (справа) и его адвокат Асия Тасмухамбетова

На заседании 30 апреля выслушали показания потерпевшей Бахытгуль БИССИМБАЕВОЙ, посмотрели записи с камеры видеонаблюдения и опросили судебно-медицинского эксперта Серика АБДРАХМАНОВА.

Биссимбаева восстановила хронологию событий и описала, как Анкудимов напал на нее.

Бахытгуль Биссимбаева (справа) и ее адвокат

- После угроз в мой адрес со стороны Анкудимов, я решила снять его на видео, достала телефон, - вспоминает потерпевшая. - Это ему не понравилось. Схватил мой телефон, начал его дергать. А потом навалился на меня, схватил и сквозь зубы, я его предупреждала - в кабинете есть другие люди, проговорил: "Я тебя убью!". Это все так быстро произошло. На записи с камеры наблюдения все есть.

Адвокат Асия ТАСМУХАМБЕТОВА, защищающая интересы Анкудимова, несколько раз уточняла, как именно ее клиент касался Биссимбаевой. Она сделала упор на том, что, согласно видеозаписи, в одной руке он держал очки, а другую руку не видно. Отдельно адвокат остановилась на показаниях эксперта, который осматривал Биссимбаеву после конфликта. Согласно заключению, у потерпевшей обнаружены кровопотеки на задней поверхности шеи и на поверхности плеч обеих рук.

Тасмухамбетова отмечала, что в кабинете Биссимбаевой есть аппарат для вакуумного массажа, при его использовании на коже могут остаться телесные повреждения. В заключении описаны размеры травм - 5,5х4,0 см, а также 2,5х2,0 см. Адвокат прямо спросила - могли ли такие кровопотеки образоваться от оборудования для вакуумного массажа?

- Тогда кровопотеки должны быть одного размера, а в случае Биссимбаевой они разных форм и разных размеров, - сказал эксперт Абдрахманов.

Адвокат также ссылалась на фотографии, которые сделаны потерпевшей в день конфликта - якобы на них видны желтые следы, которые могли появиться только на третий день после конфликта.

- Я не буду спорить с специалистом, - высказался судья Сабыр ТАЖКЕНОВ. - Я вижу на фото синяк. И что вы хотите этим сказать, если все выводы уже сделал специалист? Что там желтый цвет есть? Ну давайте я изучу анатомию, сдам экзамен по медицине, а потом сделаю выводы. Специалист сказал, что не было желтого цвета, когда она обратилась. В заключении написано, что травмы могли образоваться от твердого, тупого предмета, возможно, в сроки и при обстоятельствах, указанных в постановлении полиции. И эти его доводы защитой Анкудимова пока не опровергнуты. Я не знаю, как цвет передают современные айфоны, как там падал угол освещения, пользовалась ли она кремом. Вы говорите то, что видите. Но фотография снята непрофессионально. Каждый может видеть цвета по разному - кто-то коричнивый увидит, а кто-то скажет, что красноватый. Эксперт видел потерпевшую вживую! Что вы цепляетесь к фотографии? Давайте еще принесем в суд картину с Лениным 1917-го года, когда он упал с броневика и получил синяк. Ну что вы как маленькие?

В конце заседания с ходатайством эмоционально выступил Ренат Анкудимов:

- Я бы хотел попросить, если есть такая возможность, практикуется она или не практикуется, есть детектор лжи! Честно, я готов его пройти!

Суд отказал в этой просьбе. Зато частично удовлетворил другую - адвокат Тасмухамбетова просила допросить сразу четырех свидетелей, которые находились в коридоре и непосредственно в кабинете во время конфликта. Сабыр Тажкенов согласился выслушать только тех, кто слышал конфликт через ширму.

- Действительно, я должен для полноты их выслушать, - сказал судья. - Они могли видеть конфликт. А еще женщины ведь любопытные, они всегда посмотрят или услышат. Поэтому я хочу их послушать.

Следующее заседание, которое, скорее всего, станет финальным, состоится 10 мая.

Фото Георгия ГОВОРОВА