Протокол об административном правонарушении в отношении 38-летнего жителя областного центра Рената АНКУДИМОВА начали рассматривать в суде сегодня, 19 апреля. Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Если его вина будет доказана, то Анкудимову грозит штраф в 15 МРП (55 380 тенге) или административный арест на срок до 15 суток.

Об этом инциденте стало широко известно после публикации в СМИ видео с камер наблюдения БЦ "Атриум". На нем запечатлено, как мужчина после словесной перепалки "хватал женщину". Полиция провела расследование и составила протокол об административном правонарушении.

- 1 апреля в 13:00 Анкудимов в ходе конфликта нанес телесные повреждения Бахытгуль Биссимбаевой, схватил и сжимал руками шею и плечи, - зачитал протокол полиции судья Сабыр ТАЖКЕНОВ. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле Биссимбаевой имеются повреждения в виде кровоподтеков на задней поверхности шеи, которые причинили легкий вред здоровью.

Бахытгуль Биссимбаева (справа)

В суде успели выслушать позицию Рената Анкудимова. Он заявил, что свою вину не признает.

- 1 апреля в районе 12 часов моя супруга приехала забирать оборудование в офис, где она работала вместе с Бахытгуль и ее сестрой Айзадой, - пояснил он. - Я поехал за футляром для аппарата. Мне позвонила супруга, я услышал крик. Забрал футляр, поднял его на второй этаж. Я раньше коллег супруги не видел, поэтому я спросил: "Айзада, это ты?". Но из-за того, что я поднимал ящик, не услышал ответа. Я достал удостоверение своего ТОО, чтобы женщина понимала, кто я такой. Я не говорил, что работаю в полиции, как говорится в опубликованных постах. Бахытгуль достала телефон и начала фиксировать разговор. Я скорее всего своим документом ее напугал, не отрицаю. Она взяла телефон, что, искренне скажу, мне не понравилось. Я встал со своего места. Бахытгуль подошла ко мне и поднесла телефон ко мне вплотную, чем нарушила мое личное пространство.

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По словам Анкудимова, он "взял телефон левой рукой, отодвинул его, а другой рукой взял девушку за предплечье и посадил ее на диван, чтобы она успокоилась".

- Может быть это было в грубой форме, не отрицаю, но на тот момент мной овладело мужское... женщина начала на меня кричать и материть, - добавил Ренат Анкудимов. - Когда мы закончили разговор, я понял, что это Бахытгуль, а Айзада вышла покурить. Я вышел в коридор, после чего посыпались снова маты. Мол, я алкоголик и бью свою жену. После выложили видео в соцсети и СМИ, тем самым опорочив мою честь и достоинство. Я всего лишь хотел узнать, в чем суть конфликта между моей супругой и ее коллегами.

Судья Тажкенов поинтересовался у Анкудимова, если он не бил Биссимбаеву, откуда у нее телесные повреждения?

- Не могу понять, - ответил он. - За 4 часа она могла сама себя ущипнуть. Но я ей не угрожал, не наносил никаких ударов.

- Вы считаете, вам угрожала опасность? Каким образом? - спросила Адвокат Жанар ШОПАГУЛОВА, представляющая интересы Биссимбаевой.

- Я считаю да, угрожала. Телефоном можно выбить глаз, поранить меня... Без разницы, - ответил Анкудимов.

Анкудимов подал ходатайство изучить полное видео с камер наблюдения в БЦ "Атриум". Следующее заседание назначено на 30 апреля.

Фото Георгия ГОВОРОВА