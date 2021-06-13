Сотворившие в этом году уже две спортивные сенсации казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев были близки к еще одной.

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Первой сенсацией стала их победа в феврале на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне над лидерами мирового парного рейтинга колумбийцами Робертом Фара и Хуаном Себастьяном Кабалем (6:4, 6:4).

Во второй раз казахстанцы заставили говорить о себе теннисный мир, выйдя в финал парного разряда на турнире «Ролан Гаррос», входящий в четверку турниров «Большого шлема».

В решающем матче за титул на открытом чемпионате Франции по теннису Бублику и Голубеву противостояли французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. На счету этой пары из Франции были победы в 2018 году именно на «Ролан Гаррос» и в 2019 году на Australian Open.

В первом сете казахстанские теннисисты реализовали брейк-пойнт и вышли вперед - 5:3, но в девятом гейме французам удалось выиграть на подаче Бублика. Однако в десятом гейме Голубев хорошо реализовал свои подачи, и наша пара выиграла первый сет - 6:4.

Во втором сете ключевым стал тайбрейк, в котором удачливее были французы - 7:6 (7:1).

В решающем сете при счете 3:3 Эрбер и Маю удалось реализовать единственный брейк-пойнт и во второй раз победить на открытом чемпионате Франции.

За 2 часа и 11 минут игры казахстанцы выполнили шесть эйсов, совершили пять ошибок при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их соперники четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали четыре брейка.

Фото rolandgarros.com

Очевидно, что казахстанцы поправят свое положение в версии рейтинга парного разряда Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором первая мужская ракетка Казахстана 23-летний Александр Бублик замыкал ТОП-100, а 33-летний Андрей Голубев занимал 82-е место.

К моменту окончания финального матча в мужском парном разряде было известно, что обидчица первой женской ракетки Казахстана Елены Рыбакиной россиянка Анастасия Павлюченкова уступила в трех сетах в финале одиночного разряда Барборе Крейчиковой из Чехии - 1:6, 6:2, 4:6.