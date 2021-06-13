На чемпионате Европы по футболу прошли матчи первого тура группового этапа в группах «А» и «В».

Брель Эмболо (№7) открыл счет в матче со сборной Уэльса, но удержать победу швейцарским футболистам не удалось /Фото eurosport.com

После разгрома на старте чемпионата в матче сборной Италии с командой Турции (3:0) в Баку продолжили выяснять отношения в группе «А» сборные Уэльса и Швейцарии. Фаворитами этого матча считались швейцарцы, не проигравшие в текущем году ни одного матча.

Первый тайм встречи получился безрезультатным - владевшие инициативой швейцарцы не смогли создать по-настоящему опасных моментов, а сборная Уэльса упустила возможность открыть счет в конце четверти часа игры, когда швейцарский голкипер Ян Зоммер сумел перевести мяч через перекладину после красивого удара головой Киффера Мура.

Но уже на четвертой минуте второго тайма нападающий менхенгладбохской «Боруссии» и сборной Швейцарии Брель Эмболо при розыгрыше углового удара после навеса Джердана Шакири с линии вратарской площадки переправил мяч в сетку ворот валлийского голкипера Денни Уорда.

Этот счет сохранялся до 74-й минуты, когда также при розыгрыше углового удара Мур повторил свой удар головой и спас сборную Уэльса от поражения, зафиксировав тем самым первую ничью чемпионата.

Борьбу в группе «В» начали сборные Дании и Финляндии, встречавшиеся в Копенгагене (Дания). На 42-й минуте матча 29-летний полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание и рухнул на газон.

Матч Дания-Финляндия был прерван из-за потери сознания датчанином Кристианом Эриксеном /Фото euro-football.ru

Срочно вызванная медицинская бригада в течение почти 15 минут оказывала ему помощь, делая массаж сердца. В это время игроки сборной Дании обступили Эриксена, закрыв происходящее от зрителей, а затем под прикрытием ширмы они унесли его на носилках в подтрибунное помещение, откуда отвезли на машине скорой помощи в больницу. Матч был прерван из-за «чрезвычайной медицинской ситуации».

Через полчаса после случившегося пресс-служба УЕФА сообщила, что после госпитализации состояние пришедшего в сознание Эриксона было стабилизировано. А оргкомитет чемпионата Европы принял решение о переносе матча на 00:30 13 июня. Как сообщил директор Футбольного союза Дании Петер Меллер, на решение футболистов сборных Дании и Финляндии доиграть матч практически сразу же повлиял сам Кристиан Эриксен, связавшись с игроками своей сборной с больничной койки.

Перед возобновлением матча игроки сборной Финляндии под песни и скандирование фанатов аплодировали выходившим из раздевалки игрокам сборной Дании, в которой вместо Эриксона на поле вышел Матиас Йенсен.

Футболисты Дании завладели преимуществом, но до опасных моментов у ворот соперника дело не доходило. А на 60-й минуте финны провели контратаку и Йоэль Похьянпало после навеса Ере Уронена с линии вратарской площадкой послал мяч головой в сетку ворот Каслера Шмейхеля.

Датчане продолжили атаковать и на 73-й минуте финский защитник Паулус Арауюри сбил в своей штрафной площади Юссуфа Поульсена. Однако голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки выиграл дуэль у исполнявшего пенальти Пьера-Эмиля Хейбьерга, поймав мяч.

Это поражение сборной Дании можно списать на то, что после случившегося ее игрокам не совсем было до футбола.

Позже в Санкт-Петербурге прошел еще один матч группы «В», в котором встречались сборные Бельгии и России.

С первых минут бельгийцы взяли контроль над мячом и быстро открыли счет. На 10-й минуте от ноги защитника сборной России Андрея Семенова, прерывавшего подачу Дриса Мертенса, мяч отлетел к находившемуся в офсайде Ромелу Лукаку, а бельгиец воспользовался таким «подарком» и огорчил вратаря соперника Антона Шунина.

Сборную России пропущенный гол не надломил. Однако на 34-й минуте Шунин отбил мяч прямо перед собой, а вышедший на замену семь минут назад Томас Менье с близкого расстояния его в ворота.

После второго пропущенного мяча россияне до перерыва полностью отдали инициативу сопернику, но второй тайм начали довольно активно, успевая и атаковать, и защищаться. Однако результата сборной России это не принесло, а вот за две минуты до конца матча вновь отличился Лукаку, убежавший от защитника и оформивший первый дубль на чемпионате.

Три мяча побывало в воротах голкипера сборной России Антона Шунина в матче со сборной Бельгии/ Фото sport-express.ru

Сегодня в 19:00 в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», встречаются сборные Англии и Хорватии (группа «С»). В 22:00 стартует группа «C» - на «Национальном стадионе» в Бухаресте сыграют команды группы «D»: сборные Австрии и Северной Македонии, разгромившей на минувшей неделе в товарищеском матче сборную Казахстана (4:0). В час ночи команды этой же группы сборные Нидерландов и Украина проведут матч первого тура на поле «Йохан Кройф Арены» в городе Амстердаме.