В Париже начались полуфинальные матчи турнира «Ролан Гаррос», входящего в серию турниров «Большого шлема». В мужском парном разряде в эту стадию впервые в истории пробился казахстанский дуэт Александр Бублик и Андрей Голубев. В полуфинале их соперниками были теннисисты из Испании Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро.

Матч начался с уверенной победы в первом сете испанской пары - 6:1. Во втором сете и казахстанцы, и испанцы выиграли по четыре гейма на своих подачах, а в девятом гейме Бублик и Голубев реализовали единственный брейк-пойнт. Выиграв гейм на подаче соперника, а затем выиграв и пятый гейм на своей подаче, казахстанцы выиграли и во втором сете со счетом 6:4.

Такой же счет в пользу казахстанских теннисистов был зафиксирован и в решающем сете. А это означало, что Александр Бублик и Андрей Голубев через 1 час и 45 минут после начала полуфинального противостояния добились права впервые в истории казахстанского тенниса сыграть в финале одного из турниров «Большого шлема».

В решающем матче за титул Бублику и Голубеву будут противостоять французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, выигравшие в полуфинале у Хуана-Себастьяна Кабаль и Роберта Фараха из Колумбии.

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