В столице Латвии городе Риге состоялись полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Сборная Канады взяла реванш за поражение на групповом этапе у сборной США и вышла в финал чемпионата мира / Фото sport-express.ru

В них принял квартет сильнейших команд группы «В», выигравших свои четвертьфинальные поединки. Составы полуфинальных пар определялись по промежуточному рейтингу команд, а так как команды представляли одну группу, то сильнейшая команда - сборная США играла со слабейшей в рейтинге - сборной Канады, а вторую полуфинальную пару составили сборные Финляндии и Германии.

Хоккеисты США в групповом турнире довольно убедительно переиграли канадцев - 5:1 и надеялись повторить этот успех в матче за выход в финал. Однако счет уже на третьей минуте открыл нападающий сборной Канады Брэндон Пирри, с близкого расстояния добивший шайбу в ворота Кэлвина Питерсена. Но до перерыва защитник команды США Колин Блэквелл сравнял счет, подправив шайбу с «пятачка». Во втором периоде и в начале третьего автор победного буллита в ворота сборной России Эндрю Манджапане оформил дубль, сделав серьезной заявку сборной Канады на выход в финал. Однако, Александр Хмелевски вскоре сократил отставание США, вернув интригу в матч, продержавшуюся до последней минуты основного времени, на которой канадский игрок Джастин Дэнфорт поразил пустые ворота. И первым финалистом стали канадские хоккеисты, начавшие чемпионат с трех подряд поражений. Счет матча 2:3.

Очная встреча участников второго полуфинала на групповом этапе завершилась победой финнов с минимальной разницей в счете - 2:1. Чемпионы мира в последнюю пятиминутку первого периода при равной игре умело воспользовались ошибками соперника и сначала Ииро Пакаринен, а затем Ханнес Бьернинен дважды поразили ворота сборной Германии. Второй период получился интереснее, порой казалось, что финские хоккеисты близки к третьему голу, но немцы самоотверженно защищались, а в середине игрового отрезка Маттиас Плахта реализовал численное большинство.

Сборная Финляндии во второй раз минимально обыграла хоккеистов Германии и вышла в финал / Фото championat.com

В заключительном игровом отрезке сборная Германии выглядела предпочтительней, но счет не изменился, и обыгранная сборной Казахстана команда Финляндии поборется в финале за свое второе подряд чемпионство.

Матч за третье место и финал состоятся сегодня, 6 июня, и начнутся соответственно в 18:15 и 23:15 по костанайскому времени.