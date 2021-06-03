Сюрприз ко Всемирному дню велосипеда преподнес казахстанцам обладатель олимпийской лицензии
Сергей БИРКЛЕ
Во Франции проходит престижная веломногодневка «Критериум дю Дофине», в которой принимает участие казахстанские гонщики из команды «Astana Premier Tech».
Фото sport.ua
Победителем очередного четвертого этапа - индивидуальной гонки с раздельным стартом на дистанции 16,4 км стал трехкратный победитель Азиатских игр, чемпион Азии в командной гонке заслуженный мастер спорта Алексей Луценко из Северо-Казахстанской области.
Эта победа стала своеобразным подарком казахстанским любителям спорта ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается ежегодно 3 июня. А провозглашен этот праздник был Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года.
Алексей Луценко будет представлять Казахстан на летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.
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