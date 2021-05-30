Вслед за женскими полуфинальными поединками в Дубае (ОАЭ) на чемпионате Азии по боксу прошли бои за выход в финал среди мужчин.

В финале весовой категории до 91 кг выступит воспитанник костанайского бокса Василий Левит, представляющий в настоящее время Нур-Султан. В полуфинале он единогласным решением судей выиграл у боксера из Кыргызстана Рустама Ырысбек уулу.

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 г. Бразилия) и бронзовый призер чемпионата мира 2017 г. в Гамбурге (Германия) Василий Левит первым в истории бокса Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии - в 2009 г. в Чжухае (Китай), в 2015 г. в Бангкоке (Таиланд) и в 2017 г. в Ташкенте (Узбекистан).

В поединке за четвертое континентальное «золото» казахстанец встретится с боксером из Индии Санжитом.

Кроме Левита, в финале в понедельник, 31 мая, выступят еще четыре боксера из Казахстана: Даниял Сабит (до 49 кг) из Уральска, Аблайхан Жусупов (до 69 кг) из Караганды, Абильхан Аманкул (до 75 кг) из Жамбылской области и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) из Кызылординской области. Интересно, что соперниками этих четырех казахстанцев будут спортсмены Узбекистана, который представлен в финале семью боксерами.

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