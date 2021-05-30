Матчами 14-го тура стартовал второй круг XXX чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Костанайский «Тобол» принимал «Актобе» в манеже «Тобыл Арена».

Северомакедонский защитник Алекса Аманович разряжает обстановку у ворота «Тобола»

Еще несколько лет назад противостояние этих клубов считалось казахстанским эль-класико. В этом сезоне команды решают разные задачи, но именно «Актобе» отобрал у ведущего борьбу за чемпионство «Тобола» первые очки в пошедшем в Алматы матче первого круга, завершившемся ничейным результатом (1:1).

А всего в чемпионатах страны команды завершали 14 раз свои матчи вничью, проведя 57 очных поединков, в которых костанайцы одержали 20 побед, актобинцы - 23.

Стартовая пятнадцатиминутка матча второго круга прошла в равной борьбе и без опасных моментов у ворот обеих команд, не считая заработанного хозяевами штрафного удара метрах в двадцати от ворот. Его пробил Асхат Тагыберген, после чего мяч выпустил из рук голкипер «Актобе» Сергей Ревякин, но попытавшемуся сыграть на добивание Сергею Малому помешал грузинский защитник гостей Лаша Тотадзе.

На 17-й минуте Руслан Валиуллин начал атаку «Тобола» по левому флангу. Ее продолжили грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе и Азат Нургалиев - капитан вернул мяч ворвавшемся в штрафную площадь Валиуллину, но его толчком в спину сбил на подступах к воротам малийский полузащитник Тонго Думбия. Арбитр встречи за это наруше-ние назначил пенальти, который реализовал Нургалиев.

Капитан «Тобола» Азат Нургалиев с пенальти открывает счет в матче

На исходе получаса игры, после розыгрыша углового удара в исполнении Тагыбергена, Малый в высоком прыжке выиграл борьбу на втором этаже у Думбии и пробил головой, голкипер не удержал мяч, а Дмитрий Мирошниченко добил его в сетку ворот - 2:0.

Хозяева пытались увеличить свое преимущество, был близок к этому Нургалиев, опасно пробивший в начале второго тайма с дуги штрафной площади гостей впритирку с левой штангой. Актобинцы ответили опасным выпадом, который завершил экс-игрок «Тобола» Максим Федин, пробивший сходу с дальней дистанции в левый нижний угол ворот, но Александр Мокин в падении отбил мяч.

После часа игры наставники команд решили значительно обновить составы - на тройную замену «Актобе» Григорий Бабаян ответил двумя подряд двойными, после чего гости стали действовать опаснее. На 70-й минуте молодой нападающий «Актобе» Максим Самородов сумел убежать один на один с Мокиным, но не смог его переиграть. Вскоре голкипер «Тобола» справился и с ударом низом вышедшего на замену Рифата Нурмугамета. А на 87-й минуте Самородов прошел слева вдоль лицевой линии и прострелил мимо Мокина на сербского нападающего Бояна Дубайича, который в падении умудрился послать мяч в ворота мимо ног окружавших его сразу трех игроков «Тобола», забив таким образом гол престижа.

Эта победа позволила костанайскому клубу сократить до трех очков отставание от лидирующей «Астаны», которая накануне в Актау сыграла вничью (2:2) с «Каспием».

Главный тренер «Тобола» Григорий БАБАЯН отметил после матча, что первый тайм получился очень хорошим в плане организации игры:

- Забили два гола, создали еще несколько моментов. В целом по прошествии первого тайма мы должны были обыгрывать соперника с преимуществом в два или три мяча. Абсолютно не понравился второй тайм. Потеряли организацию игры. Так сказать, было «чемоданное настроение». В перерыве я предупредил ребят о том, что нельзя сбавлять, нужно держать ритм, так как соперник обладает хорошим подбором игроков в линии атаки. К сожалению, второй тайм выдался катастрофическим. Конечно, у нас были моменты, но при этом мы очень много позволили сопернику и допустили целый ряд «детских» ошибок в своей штрафной площади. Так в футбол играть нельзя! Важно, что мы одержали победу перед перерывом в чемпионате. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать нашим игрокам и сборной Казахстана успехов в предстоящих товарищеских матчах.

Следующий тур пройдет 12-13 июня. И центральным станет поединок в Нур-Султане между «Астаной» и «Тоболом», который в случае победы может догнать столичную команду.



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