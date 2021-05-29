"Тобол" обыграл "Актобе" и сократил до 3 очков отставание от "Астаны"
Vesti.kz
29 мая 2021, 21:56 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу над "Актобе" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Матч, прошедший в Костанае, закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Азат Нургалиев (17-я минута с пенальти) и Дмитрий Мирошниченко (29-я).
У "Актобе" гол престижа на 87-й минуте забил Боян Дубайич.
"Тобол", одержавший третью победу подряд, набрал 31 очко и закрепился на втором месте, сократив до трех баллов отставание от "Астаны", которая ранее сыграла вничью (2:2) с "Каспием". "Актобе" (13) занимает 11-е место в турнирной таблице.
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