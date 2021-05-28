Сборная Казахстана сегодня, 28 мая, сыграла свой пятый матч чемпионата мира в Риге, в котором ее соперником была команда Канады. Подопечные Юрия Михайлиса после трех побед и одного поражения с семью очками располагались на четвертом месте в группе «В».

К воротам сборной Канады прорывается Алихан Асетов (№ 96)

Канадцы же на старте турнира проиграли три встречи подряд, уступив командам Латвии, США и Германии. В четвертом матче «кленовые листья» одержали победу над сборной Норвегии и с тремя очками занимали шестое место, все еще сохраняя шансы на выход в плей-офф. Поэтому сегодня ожидалась упорная борьба.

В последний раз в рамках чемпионата мира команды встречались в 2012 году в Хельсинки (Финляндия), победу тогда одержали канадцы с разгромным счетом 8:0.

Первый период сегодняшнего матча прошел при незначительном игровом преимуществе канадских хоккеистов, который открыли счет на 7-й минуте после суматохи у ворот Андрея Шутова. Автором заброшенной шайбы стал Эндрю Манджапане.

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Неудачно начался для сборной Казахстана и второй период - на второй минуте которого Адам Энрике мощнейшим броском удвоил преимущество.

Однако до конца двадцатиминутки Никита Михайлис, получив шайбу на своей половине поля, прошел с ней через все поле и поразил правый от вратаря угол ворот.

В начале третьего периода Михайлис же сравнял счет. Но канадские хоккеисты вновь вышли вперед благодаря шайбе Коула Перфетти.

На последних секундах наставник сборной Казахстана поменял вратаря на шестого полевого игрока, но перевести игру в овертайм н удалось. Более того, канадцы сумели забросить в пустые ворота и четвертую шайбу.

Завтра сборной Казахстана предстоит матч с аутсайдером группы - сборной Италии.

Фото sports.kz