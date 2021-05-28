В Дубаи (ОАЭ) продолжается чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин. В четвертый соревновательный день состоялись полуфинальные поединки женской части программы чемпионата.

Представляющая Казахстан в весовой категории до 57 кг костанайская спортсменка, чемпионка РК Владислава Кухта встречалась в полуфинале с представительницей Индии Жайсмин. Воспитанница ДЮШОР, тренирующаяся под руководством Агзама Барлыбаева, не дала усомниться в своем превосходстве ни одному из судей, единогласным решением отдавших в итоге победу казахстанке.

В финале Владиславе Кухте будет противостоять Ситора Турдибекова из Узбекистана.

Не обошлось в полуфинале и без скандала. Первоначально в поединке весовой категории до 54 кг между Диной Жоламан из Акмолинской области и Сакши из Индии победу раздельным решением судей отдали индийской спортсменке - 3:2 (27-30, 28-29, 30-27, 29-28, 29-28). Но после поданного протеста казахстанской стороной, результат был пересмотрен и в финале выступит Жоламан.

Всего же в финале впервые в истории выступят сразу девять спортсменок из Казахстана. Кроме Жоламан и Кухты, за «золото» чемпионата Азии будут биться Алуа Балкибекова (до 48 кг) из Жамбылской области, Назым Кызайбай (до 51 кг) из Алматы, Римма Волосенко (до 60 кг) из Нур-Султана, Милана Сафронова (до 64 кг) из Карагандинской области, Валентина Хальзова (до 69 кг) из Нур-Султана, Фариза Шолтай (до 81 кг) из Шымкента и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) из Нур-Султана.

К сожалению, Марина Вольнова из Нур-Султана проиграла свой полуфинальный поединок в весовой категории до 75 кг, уступив спортсменке из Узбекистана Мавлуде Мовлоновой раздельным решением судей и завоевав таким образом бронзовую медаль.

Финальные бои на чемпионате Азии пройдут в воскресенье, 30 мая.

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