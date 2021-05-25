Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️

Сегодня, 25 мая, в рамках группы В подопечные Юрия Михайлиса встречались с командой США и уступили со счетом 0:3. В составе победителей отличились Адам Кленденинг ('7), Тревор Мур ('22) и Джек Друри ('42).

Отметим, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали.

Перед этим матчем американцы лишились основного вратаря Энтони Столарза, который покидает турнир из-за травмы, полученной в игре с Канадой. Сборная Казахстана же понесла потерю в лице габаритного защитника Виктора Сведберга. Он был дисквалифицирован на один матч за нарушение правил.

Напомним, что ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов в серии буллитов - сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, против лидера группы Германии. Он начнется в 19:15 по времени Нур-Султана