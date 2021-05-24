Соперником костанайского клуба в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги был карагандинский «Шахтер», проводящий домашние игры в Нур-Султане, на «Астана Арене».

Несмотря на статистику противостояния клубов, по которой «Тобол» всего 8 побед одержал в 35 гостевых встречах с сегодняшним соперником, для карагандинцев это поле в нынешнем сезоне несчастливое - в пяти проведенных играх в столице они набрали всего одно очко.

Не стал исключением и матч 13-го тура. Счет на исходе получаса игры открыл Асхат Тагыберген, завершивший затяжную атаку «Тобола» с переводами мяча с фланга на фланг, после передачи слева французского полузащитника Жереми Манзорро поразив ударов с дуги штрафной площади левый от вратаря угол ворот «Шахтера».

Во втором тайме Тагыберген оформил дубль, реализовав 11-метровый штрафной удар. А произошло это на 57-й минуте, когда после очередной атаки «Тобола» игрок национальной сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва слева от линии штрафной площади сделал навесную передачу в район дальней штанги на лучшего бомбардира своего клуба Неманью Николича, которого опекали сразу три защитника, а один из них - Ескендир Кыбырай грубо толкнул форварда в спину во время приема им мяча, после чего сербский нападающий оказался на газоне.

После двух забитых мячей игра несколько успокоилась, но на 81-й минуте вышедший на замену грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе сумел после атаки «Тобола» по правому флангу убежать от двух защитников, с острого угла поразить дальний нижний угол ворот и сделать счет разгромным.

Учитывая, что накануне лидирующая «Астана» сыграла дома вничью с алматинским «Кайратом» (1:1), «Тобол», набрав 28 очков, сократил на исходе первого круга свое отставание от столичного клуба до пяти очков и увеличив отрыв от преследующих его «Кайрата» и уральского «Акжайыка» до семи.

Фото со страницы ФК "Тобол" ВКонтакте