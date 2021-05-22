Сыграны матчи четвертого тура первенства Казахстана по футболу среди команд второй лиги в конференции «Северо-Восток».

Рахат Кабдуллов принес «Тоболу М» победу в Усть-Каменогорске / Фото fctobol.kz

Дублеры костанайского «Тобол» после поражения на своем поле в предыдущем туре талдыкорганскому «Жетысу М» провели матч в гостях с устькаменогорским «Алтаем», замыкающим турнирную таблицу с нулевым показателем в графе «набранные очки».

Явный аутсайдер первенства в родных стенах полтора тайма сохранял свои ворота в неприкосновенности. Причем очень часто хозяева поля делали это с нарушением правил, чему свидетельством стали пять вынесенных игрокам «Алтая» предупреждений.

И все же «Тобол М» сумел додавить соперника и на 70-й минуте повести в счете. Сделал это капитан команды Рахат Кабдуллов. Это уже третий забитый им мяч в сезоне.

После забитого гола наставник «Тобола М» Олег Лотов сделал двойную замену, освежив линию полузащиты. Однако увеличить счет не удалось. Но и минимальная победа позволила молодежному составу костанайского клуба с семью очками подняться в турнирной таблице на четвертую строчку. А тройку лидеров после четырех туров составляют СДЮСШОР №8 - 12 очков, с которым «Тобол М» встретится в пятом туре на своем поле 28 мая, «Жетысу М» - 10 очков и «Жас Кыран» - 9 очков.