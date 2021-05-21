В Новосибирске, на «Локомотив Арене», прошел юбилейный вечер профессионального бокса Boxing Night 5, в рамках которого в тяжелой весовой категории выступил 21-летний мастер спорта РК из Костаная Данила Семенов. Для костанайского спортсмена это был третий поединок на профессиональном ринге.

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Свой путь в профессионалах финалист молодежного чемпионата Азии 2017 года в Таиланде, бронзовый призер V летней Спартакиады Казахстана 2019 года Данила Семенов начал с победы техническим нокаутом в четвертом раунде боя в рамках вечера бокса в Атырау 31 октября 2020 года, организованного компанией Suleimen Promotions. Тогда Данила одержал победу над опытным боксером из Малави Муссой Аджибу, который до этого провел 48 поединков, а 24 из 28-ми своих побед одержал нокаутом.

16 декабря в Нур-Султане на вечере профессионального бокса костанаец одержал победу по очкам в шестираундовом поединке над Абрахамом Табулом (17-4-1, 14 КО) из Ганы.

В этот раз соперником Семенова в Новосибирске был 42-летний Осборн Матиман (23-13, 17 КО) из Южной Африки. Бой, рассчитанный на шесть раундов, завершился уже в первом, после того как костанайский боксер нокаутировал своего 145-килограммового соперника. Вес Данилы - 105,6 кг.