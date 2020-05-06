"Люблю жару в начале мая!" - Какой будет погода в праздничные и выходные дни в Костанае и области

В четверг, 7 мая, по прогнозу синоптиков, на территории Костанайской области без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью +6...+8, днём +23...+25 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 8 мая, тоже без осадков по всей области. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +2...+7, на юге региона +10 градусов, днём +22...+27, местами +33 градуса. В областном центре ночью 5-7, днём 25-27 градусов.

- На юге Костанайской области в субботу, 9 мая, дождь, местами гроза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный, восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха +9...+14 ночью и +25+30 днём. В Костанае в День Победы переменная облачность, ночью +12...+14, днём +27...+29.