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"Люблю жару в начале мая!" - Какой будет погода в праздничные и выходные дни в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

6 мая 2020, 17:58 |  Общество

В четверг, 7 мая, по прогнозу синоптиков, на территории Костанайской области без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью +6...+8, днём +23...+25 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 8 мая, тоже без осадков по всей области. Ветер северо-восточный, восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +2...+7, на юге региона +10 градусов, днём +22...+27, местами +33 градуса. В областном центре ночью 5-7, днём 25-27 градусов.

- На юге Костанайской области в субботу, 9 мая, дождь, местами гроза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер северо-восточный, восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха +9...+14 ночью и +25+30 днём. В Костанае в День Победы переменная облачность, ночью +12...+14, днём +27...+29.
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Президент РК своими указами прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой и назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева. Считаете ли вы нормальным такой порядок смены председателя палаты Парламента?
Да. Ведь кандидатуру нового председателя поддержали депутаты сената.
Да. Президент вправе определять, кто станет вторым лицом в государстве.
Нет. Граждане страны должны сами выбирать всех депутатов Парламента.
Меня не интересует, кто именно занимает должность председателя сената.
 
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