О том, где в войну погиб уроженец Семиозерного района, сообщили российские поисковики

Заместитель председателя Казахской национально-культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШЕВ прислал "НГ" список казахстанцев, которые воевали и погибли в ноябре-декабре 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской операции. Список длинный - в нем фамилии 346 человек. Среди них красноармеец Букан Алдабердинов - наш, из Семиозерного района.

На научно-практической конференции во Ржеве обсуждали и работу поисковиков /Фото Асылбека ТОЛЕШЕВА

Толешев поддерживает давние и прочные связи с российскими поисковиками. «НГ» не первый раз публикует сведения о погибших в Великую Отечественную земляках, присланные им. Пишем о них с надеждой, что не пропадут имена бойцов в безвестности, узнают родные о том, где пали их деды и отцы.

- Эти данные передал мне руководитель Якутского землячества г. Твери Владимир Сантуев во время участия в научно-практической конференции «Великая Отечественная война в национальной памяти народов России. Национальность - человек. Победе -75». Она проходила 2 марта 2020 года во Ржеве, - написал в небольшой сопроводительной записке для редакции Асылбек Толешев.

Ржевско-Сычевская операция, продолжавшаяся с 25 ноября по 20 декабря 1942 года, военными историками именуется второй. Первая, которая тоже характеризовалась громадными потерями в живой силе и технике, прошла летом того же года. Это ей, точнее погибшим в ней солдатам, посвящено знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Помните его пронзительные строчки? «Я убит подо Ржевом / в безыменном болоте, / в пятой роте, на левом, / при жестоком налете... И во всем этом мире/ до конца его дней/ ни петлички, ни лычки / с гимнастерки моей...»

Добровольные поисковые отряды не дают сбыться этому горькому пророчеству одного из миллионов погибших, пропавших, как былинка, в лязгающей ярости войны - ищут петлички, лычки, медальоны, поднимают из болот останки, устанавливают имена и фамилии. Чтобы мы, живые, их, мертвых, помнили.

Вторая Ржевско-Сычевская операция, имевшая условное название «Марс», была задумана как наступательная. Она вновь должна была проводиться силами Калининского фронта и 20-й армии Западного фронта с целью окружить и уничтожить немецкую 9-ю армию, освободить Ржев и не дать перебросить крупные силы противника с московского направления под Сталинград. Операция длилась с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. По официальным данным, за три недели боев безвозвратные потери советских войск составили более 70 тысяч человек, санитарные – не менее 145 тысяч.

- Ежедневно подразделения теряли сотни бойцов, предавать земле их попросту не успевали. Многих похоронные команды наспех прикапывали в воронках и траншеях, а иных вовсе никто не хоронил – так и лежат под тонким слоем земли в ржевских лесах и полях. Их по сей день поднимают в ходе военно-патриотических «Вахт памяти» и хоронят с почестями, - написано на сайте dneprovec.by.

Красноармеец Букан Алдабердинов служил в 326-й стрелковой дивизии, входившей в состав 20-й армии, а ранее 16-й, которая участвовала в боях под Москвой, вела боевые действия на территории Тульской и Калужской областей. В сентябре 1942 года дивизия прошла переформирование, в нее влилось пополнение, в том числе из Казахстана.

В том длинном списке, что прислал в редакцию Асылбек Тулешов, указаны фамилии множества бойцов из разных областей Казахской СССР, особенно много из Карагандинской области, ЮКО. А из Кустанайской области в этом перечне, сформированном по данным военных донесений, которые хранятся в центральном архиве Министерства обороны РФ, - пока один человек. Пока - потому, что поисковая работа продолжается.

Рядовой Алдабердинов был убит на второй день с начала наступательной операции - 26 ноября 1942 года, он погиб у деревни Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области. Этой деревни с тех времен не существует.

- Она была полностью разрушена во время тяжёлых боёв. Эти места обильно поросли лесом, кое-где ушли в болота. Ни одного официального захоронения или памятника здесь нет. Поисковые отряды из Мордовии, Москвы, Твери, Екатеринбурга и другие работают здесь не один десяток лет, поднимают сотни солдат, а работе нет конца и края, - писал все тот же сайт dneprovec.by.

Останки Букана Алдабердинова были подняты и перезахоронены в городе Зубцове Тверской области, где существует мемориал «Московская гора».

Кто найден

Букан Алдабердинов, 1903 года рождения, был призван в действующую армию из Семиозерного района Кустанайской области. Служил рядовым 326-й стрелковой дивизии. Погиб 26.11.1942 года. Возможно, кто-то из родных узнает своего предка-фронтовика.



