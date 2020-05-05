Мониторинг популяции иксодовых клещей начался в Костанайской области

Сегодня, 5 мая, сотрудники РГУ «Костанайское районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг» начали традиционный мониторинг популяции иксодовых клещей. Иксодовые клещи переносят различные болезни, самые опасные из них для человека – клещевой энцефалит и боррелиоз. Поэтому численность клещей и наличие у них возбудителей болезней отслеживается ежегодно.

Сбор клещей проводят в защитных костюмах. Инструментом сбора служит белый флаг из натуральной ткани

- Мы проводим сбор иксодовых клещей весной, когда начинается сезон их активности, - пояснила заместитель руководителя управления Сауле НУРУШЕВА. – Затем собранных клещей исследуем в лаборатории. Активность клещей в этом году началась в середине апреля, тогда люди стали обращаться в медицинские учреждения по поводу укусов. На сегодняшний день по области обратились 27 человек, из них 15 - дети до 14 лет. В Костанайском районе зафиксировано 4 укуса людей. Ни одного случая клещевого энцефалита у укушенных выявлено не было. Наша область не является эпидемически неблагополучной по клещевому энцефалиту и боррелиозу. Поэтому, если и выявлялись случаи таких заболеваний, они все завезенные. В Казахстане неблагополучна по клещевому энцефалиту Алматинская область. Очень неблагополучна Российская Федерация. В прошлом году у нас в области был всего один случай клещевого боррелиоза, но этот случай завозной.

Клещей, прицепившихся на флаг, помещают в пробирки и отправляют в лабораторию

Как добавила Сауле Нурушева, еженедельно данные по числу зарегистрированных укусов в каждом районе передаются в областное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Там проводится анализ полученных данных и принимаются решения о необходимости противоклещевой обработки. Обязательно перед заездом обрабатывается территория детских летних лагерей и домов отдыха и санаториев. В районных и городских парках и скверах тоже проводится обработка перед началом активности клещей.

Это первые экземпляры, пойманные во время сегодняшнего мониторинга

- Ежегодно составляется план по прививкам против клещевого энцефалита,- сказала Сауле Нурушева, - они делаются лицам, которые работают в местах, где высока вероятность встречи с клещами. Например, работники лесного хозяйства получают положенную вакцинацию и ревакцинацию по спискам, которые заранее подают их организации.

Методика сбора клещей не меняется на протяжении десятков лет. Из белой ткани делается флаг, который нужно протащить по траве некоторое расстояние. Потом клещей собирают с флага, подсчитывают и отправляют в лабораторию на исследование. По траве, потому что трава и низкие кустарники – любимые места обитания клещей.

Для проведения достоверного исследования нужно собрать 500 экземпляров, объясняет Татьяна Широкова

- У нас есть норма сбора – 500 экземпляров, говорит ведущий специалист Костанайского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна ШИРОКОВА, - в прошлом году за один выезд столько собрали триста с лишним клещей, пришлось делать дополнительный выезд. Но бывают годы, когда в один выезд укладываемся. Сегодня клещей не очень много, потому чтосолнечно, сейчас поменяем локацию, думаю, в другом месте их будет больше.

Специалисты управления предупредили, что самодеятельностью при вытаскивании глубоко впившегося клеща лучше не заниматься. Надо идти в ближайшее медучреждение и там клеща удалят грамотно, а самого членистоногого отправят на анализ, ведь неизвестно, был ли он переносчиком инфекции или нет. В период повышенной активности клещей лучше не посещать лес, степь и прочие природные ландшафты.

Трава и заросли кустарника - излюбленные места обитания иксодовых клещей

Если уж выехали на природу, осматривайте себя регулярно, заправляйте брюки в носки, плотно застегивайте манжеты на рукавах. Избегайте плотного и высокого травостоя, кустарников вроде шиповника и лесной вишни. Постарайтесь преградить клещам путь к кожным покровам. Клещ не сразу находит место, где может впиться в кожу, поэтому при частых осмотрах можно успеть его ликвидировать до укуса. Животных обрабатывайте специальными средствами против клещей и тогда вам не придется спешить на прием к ветеринару. А лучше все-таки воздержитесь от поездок на природу, пока не спадет активность иксодовых клещей.