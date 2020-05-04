Без осадков, днем тепло - Прогноз погоды на ближайшие дни в Костанайской области

Во вторник, 5 мая, на территории Костанайской области по прогнозам синоптиков без осадков, местами возможен туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, на севере региона возможны заморозки до -3 градуса, днём +16...+21, в западных районах +24 градуса.

В Костанае 5 мая малооблачно и без осадков. Температура ночью 1-3, днём 18-20 градусов выше ноля.

Инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ сообщила "НГ", что 6 мая по Костанайской области без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0...+5, местами +8 градусов. Днём +17...+22, местами до +25 градусов.