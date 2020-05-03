Гарантировать журналистам возможность работать в период пандемии призвал глава ООН

Пандемия коронавируса породила еще одну беду - пандемию дезинформации. В ход идет все: от вредных "медицинских" советов до безумных теорий заговора. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, призвал страны гарантировать СМИ возможность выполнять работу в период пандемии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ООН /Mark Garten

"Журналисты и сотрудники СМИ оказывают нам огромную помощь в принятии обоснованных решений. В условиях, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, эти решения могут иметь жизненно важное значение", - подчеркнул Гутерриш.



Во Всемирный день свободы печати он призвал правительства в это трудное время гарантировать журналистам возможность выполнять свой профессиональный долг, а не наказывать их за то, что они просто выполняют свою работу.



"Временные ограничения свободы передвижения необходимы для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию", - отметил глава ООН, но, по его словам, они не должны становиться предлогом для того, чтобы препятствовать профессиональной деятельности журналистов.

Антониу Гутерриш поблагодарил СМИ за публикацию проверенных фактов и аналитических материалов, за то, что они говорят правду своим читателям, слушателям, зрителям и властям. Генеральный секретарь ООН настоятельно рекомендовал правительствам защищать работников СМИ, а также укреплять и поддерживать свободу печати, которая столь важна для построения мирного и справедливого будущего и для обеспечения прав человека.



Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле поддержала призыв Генерального секретаря ООН, подчеркнув, что в период пандемии COVID-19, повергшей мир в состояние тревоги и неопределенности, свободное распространение информации имеет крайне важное значение. Достоверная информация, как сказала Азуле, помогает понять и осмыслить происходящее и в конечном итоге преодолеть кризис.

"Именно поэтому наша организация совместно со всей системой ООН ведет борьбу с так называемой "инфодемией", со слухами и дезинформацией, которые только усложняют борьбу с пандемией и ставят под угрозу жизни людей", - сказала глава ЮНЕСКО.



Одрэ Азуле подчеркнула, что в последнее время участились попытки заставить журналистов замолчать.



Глава ЮНЕСКО привлекла внимание и к экономическим последствиям пандемии для прессы: например, несмотря на то, что многие СМИ переключаются на цифровой формат, доходы от рекламы, от которых зависят многие издания, падают, и порой весьма резко. Соответственно, в долгосрочной перспективе газеты могут оказаться вынуждены сократить или прекратить свою деятельность. А это значит, что люди лишатся возможности познакомиться с иным взглядом на мир и получить доступ к глубокому анализу.



"В мире, степень взаимозависимости которого так наглядно показал сегодняшний кризис, любые угрозы или нападки на плюрализм и свободу прессы, на самих журналистов, касаются нас всех", - заявила Одрэ Азуле.