Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге

Экс-главу Рудненского городского отдела строительства Динмухамбета Тлеуова подозревают в хищении 160 миллионов тенге при строительстве колеса обозрения, эксплуатацию которого запретили после попавшего в Сеть видеоролика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Георгия ГОВОРОВА

"В Костанайской области проводится расследование в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства по фактам получения взятки в виде нового автомобиля марки Nissan Qashqai стоимостью более 10 миллионов тенге за заключение договора о госзакупках работ по газификации в Рудном, а также хищения бюджетных средств в сумме более 160 миллионов тенге, выделенных на строительство аттракциона в Рудном", - сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Он отметил, что под аттракционом подразумевает построенное в Рудном колесо обозрения.

Напомним, в мае 2019 года видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в Сети. На кадрах запечатлено, как одна из кабинок застыла в перевернутом положении и через несколько секунд с грохотом вернулась обратно. Людей в кабинке не было.

Колесо обозрения было официально открыто 1 мая 2019 года. Ролик вызвал шквал возмущения среди жителей города, ведь на его возведение из местного бюджета потратили 330 миллионов тенге.

Работу колеса приостановили 12 мая. В январе этого года стало известно, что колесо демонтируют по решению суда.

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