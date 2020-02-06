Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Экс-главу Рудненского городского отдела строительства Динмухамбета Тлеуова подозревают в хищении 160 миллионов тенге при строительстве колеса обозрения, эксплуатацию которого запретили после попавшего в Сеть видеоролика, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Георгия ГОВОРОВА
"В Костанайской области проводится расследование в отношении бывшего руководителя Рудненского городского отдела строительства по фактам получения взятки в виде нового автомобиля марки Nissan Qashqai стоимостью более 10 миллионов тенге за заключение договора о госзакупках работ по газификации в Рудном, а также хищения бюджетных средств в сумме более 160 миллионов тенге, выделенных на строительство аттракциона в Рудном", - сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Он отметил, что под аттракционом подразумевает построенное в Рудном колесо обозрения.
Напомним, в мае 2019 года видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в Сети. На кадрах запечатлено, как одна из кабинок застыла в перевернутом положении и через несколько секунд с грохотом вернулась обратно. Людей в кабинке не было.
Колесо обозрения было официально открыто 1 мая 2019 года. Ролик вызвал шквал возмущения среди жителей города, ведь на его возведение из местного бюджета потратили 330 миллионов тенге.
Работу колеса приостановили 12 мая. В январе этого года стало известно, что колесо демонтируют по решению суда.
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"Прочувствовать атмосферу" - Для чего в камере №14 СИЗО закрыли госслужащих Костанайской области?
Не те камеры им показали. Надо было показать камеры, где люди спят в 3 смены... :-o И оставить их в них на пару часов... :lol: :oops:
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
Ну вот вам и колесо... :lol: :oops: Ворують, батенька - ворують... :lol: ;-)
Избушка там на курьих ножках...
самый умный: Думаю, Наталье Здоровец было бы интересно Думаю и нам быдо бы интересно, их увидеть, хотя бы на фото... :lol: :oops:
Избушка там на курьих ножках...
Маркс: Из обрезков и обрубков можно Всё - построить. На то были раньше специально обученные дюди... :lol: :oops:
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Тот самый: Новостей у нас про это нет, Значит никто Казахов не угнетает... :oops: