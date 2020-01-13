Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда

Оно было оглашено сегодня, 13 января. Судья Марияш ЖАМАЛИЕВА завершила рассмотрение иска, направленного в СМЭС Центром защиты прав потребителей Рудного. Истец требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа.

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Также, обращая свои требования к целому ряду ответчиков, в числе которых, кроме заказчика — отдела строительства акимата Рудного — и подрядчика ТОО «АлатауГорСтрой» были аппарат акима Рудного, управление госархстройконтроля, эксперты технического и авторского надзора. Истец настаивал на признании незаконными пакета всех документов, которые сделали возможными нарушения.

По части этих требований суд производство прекратил или оставил без рассмотрения. Поясняя свои выводы, судья отметила, что одни из этих документов являются актами индивидуального применения, уже исполнены и они не могут быть признаны незаконными и отменены, а другие являются избыточными требованиями, так как по ним судами ранее уже приняты и не обжалованы решения. Таким, например, по оценке Жамалиевой, было требование о запрете эксплуатации колеса. Запрет следовал из постановления состоявшейся ранее апелляционной коллегии.

Но по вопросу о демонтаже ранее решения не выносились. Аргументами для СМЭС в данном случае стали признание незаконным комиссионного акта, который при сдаче аттракциона был подписан огранизацией технадзора ТОО « ЭлитЭксперт», и заключение эксперта Владимира Сорокина. Существует вступившее в законную силу решение СМЭС от 3 июня 2019 года о признании договора госзакупок между отделом строительства акимата Рудного и ТОО «ЭлитЭксперт» незаконным, что делает неправомочным все, что делало это ТОО в период строительства аттракциона. В том числе подписывать акт приемки в эксплуатацию колеса в декабре 2019 года.

- Кроме того, в судебном заседании было исследовано заключение эксперта Сорокина, из которого следует, что фактический вес модуля кабинки колеса не соответствует рассчетному по СНиП 20107-85 и не годится для эксплуатации в третьем ветровом районе, к которому относится Рудный, - сказала Жамалиева.

Судом обязанности демонтажа возложены на заказчика и подрядчика, поскольку они являются участниками сделки по договору госзакупки. Срок, считает судья, должен определить сам отдел строительства.

На оглашении решения из ответчиков присутствовала только и. о. директора ТОО «АлатауГорСтрой» Ольга Завгородняя, которая на вопрос «НГ», будет ли обжаловано решение, сказала, что пока ответить не может.