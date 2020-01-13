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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда

Галина КАТКОВА

13 января 2020, 10:55 |  Общество

Оно было оглашено сегодня, 13 января. Судья Марияш ЖАМАЛИЕВА завершила рассмотрение иска, направленного в СМЭС Центром защиты прав потребителей Рудного. Истец требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Также, обращая свои требования к целому ряду ответчиков, в числе которых, кроме заказчика — отдела строительства акимата Рудного — и подрядчика ТОО «АлатауГорСтрой» были аппарат акима Рудного, управление госархстройконтроля, эксперты технического и авторского надзора. Истец настаивал на признании незаконными пакета всех документов, которые сделали возможными нарушения.

 

По части этих требований суд производство прекратил или оставил без рассмотрения. Поясняя свои выводы, судья отметила, что одни из этих документов являются актами индивидуального применения, уже исполнены и они не могут быть признаны незаконными и отменены, а другие являются избыточными требованиями, так как по ним судами ранее уже приняты и не обжалованы решения. Таким, например, по оценке Жамалиевой, было требование о запрете эксплуатации колеса. Запрет следовал из постановления состоявшейся ранее апелляционной коллегии.

Но по вопросу о демонтаже ранее решения не выносились. Аргументами для СМЭС в данном случае стали признание незаконным комиссионного акта, который при сдаче аттракциона был подписан огранизацией технадзора ТОО « ЭлитЭксперт», и заключение эксперта Владимира Сорокина. Существует вступившее в законную силу решение СМЭС от 3 июня 2019 года о признании договора госзакупок между отделом строительства акимата Рудного и ТОО «ЭлитЭксперт» незаконным, что делает неправомочным все, что делало это ТОО в период строительства аттракциона. В том числе подписывать акт приемки в эксплуатацию колеса в декабре 2019 года.

- Кроме того, в судебном заседании было исследовано заключение эксперта Сорокина, из которого следует, что фактический вес модуля кабинки колеса не соответствует рассчетному по СНиП 20107-85 и не годится для эксплуатации в третьем ветровом районе, к которому относится Рудный, - сказала Жамалиева.

Судом обязанности демонтажа возложены на заказчика и подрядчика, поскольку они являются участниками сделки по договору госзакупки. Срок, считает судья, должен определить сам отдел строительства.

На оглашении решения из ответчиков присутствовала только и. о. директора ТОО «АлатауГорСтрой» Ольга Завгородняя, которая на вопрос «НГ», будет ли обжаловано решение, сказала, что пока ответить не может.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, а также его демонтажа//



Эх,жалко
Что нельзя было его переделать, подвести под все нормы и пустить в ход?
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§ maxsaf
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

И дальше рубить бабло по липовым билетам? :lol:
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//И дальше рубить бабло по липовым билетам//



Это доказано?) Суд прошел?)


Нет,просто привести все в норму и работать)
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§ Добринцофф
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно разместите объяву на ОЛХ,Казахстан большой кто нибудь по дешёвке купит,может даже и разберёт сам.
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§ maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это доказано?) Суд прошел?) Нет,просто привести все в норму и работать)

Вы людей, которые в своих руках билеты держали, и свои кровные за них заплатили - вообще за идиотов считаете? Или аудиторов, которые недостачу билетов не обнаружили? ))
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§ maxsaf
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкеру - звание почетного гражданина г. Рудный! :lol:
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//свои кровные за них заплатили - вообще за идиотов считаете? Или аудиторов, которые недостачу билетов не обнаружили/



Напомните,честно запутался) суд прошел по билетам? решение вынесли?)
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§ alex_60
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
, и свои кровные за них заплатили


так они и покатались на колесе .за свои кровные.
в чем вопрос? людей же не обманули.
услугу оказали.
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§ maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Напомните,честно запутался) суд прошел по билетам? решение вынесли?)

Без понятия вообще
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§ abaika95
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Без понятия вообще/



Ну как понятие появится будем разговаривать) кого считать идиотом а кого нет)
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§ maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в чем вопрос? людей же не обманули. услугу оказали.

Вы же все равно не поймете. Какой смысл обьяснять тогда? ))
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§ alex_60
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы же все равно не поймете. Какой смысл обьяснять тогда? ))


ответа нет. потому что людей не обманули.
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§ сайлау курманов
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется этот абайка из той кампашки, надо его на вшивость проверить, может сам добровольно сдаться придет да и срок поменьше ему дадут
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§ maxsaf
Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по решению экономического суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
потому что людей не обманули

Тех, кто покатался, может и не обманули, а вот остальных, за чей счет строилось колесо - точно кинули ))
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§ Lex
Re: Рудненское колесо обозрения должно быть демонтировано по...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько чер.мета можно будет сдать! Интересно, а как будут обстоять дела со стоимостью этого колеса? $ вернутся в казну или как? Мне кажется скорее всего будет вариант "или как".
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"Нужные деньги"
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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