"Потому что компьютер" - о скандале с колесом обозрения высказался аким Рудного

Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ 4 февраля на встрече с населением впервые публично высказался о злополучном аттракционе после того, как в июне 2019 года кабинки колеса обозрения начали при сильных порывах ветра вращаться вокруг своей оси.

- Я помню, принимал город - штабелями жалобы лежали! Сейчас 200-300 жалоб в соцсетях за год, но они все житейские, - заявил он. - Мои друзья-блогеры пилят в одностороннем порядке, где-то ухватились - правда или неправда... Но вы же видите - я молчу и не реагирую. И не буду реагировать, пусть народ оценивает! Это бесполезно! Диванные, домашние или кухонные аналитики добрались до компьютера и печатают. Где-то что-то уловили... Вот по тому же колесу - выиграл какой-то бизнесмен, демпинганул там миллиард тенге или сколько там... Не вытянул. Теперь - мы же написали жалобу в прокуратуру, что плохо сделали (аттракцион - "НГ"). Прокуратура сделала рапорт в антикоррупционную службу. Плюс мы написали по хозяйственным спорам, по ним суды идут. По уголовному делу суды идут. И людям неймётся, что только не придумают: убили, ограбили, ещё что-то...

Корреспондент «НГ» попросил Бахытжана Гаязова пояснить, когда планируется исполнить решение Костанайского специализированного экономического суда о демонтаже аттракциона «Рудненское колесо обозрения».

- Я слышал из СМИ о решении суда, - ответил аким. - Но они подали аппеляцию, отстаивают свои права. Другое решение суда вышестоящей инстанции, если будет, мы, наверное, услышим о нём из СМИ. Вы даже раньше меня узнаете! Всякое бывает - не все же радивые, не все, может быть, материнское воспитание видели. Кто этот «АлатауГорСтрой» (подрядчика, отвечающего за установку колеса обозрения - «НГ») не знает? В Аркалыке они кинули, котельную не сделали! А ведь есть закон - аким доступа к госзакупкам не имеет. Потому что компьютер... Голосует и выделяет компьютер. Раньше всё решалось по телефонному звонку. Вы же грамотные люди! Кто-то что-то пишет, выставляет... Вы же грамотнее будьте.

Напомним, что колесо обозрения стоимостью 330 млн тенге было решено построить на излишки бюджета Рудного по итогам 2018 года. В 2019 году профицит бюджета составил 860 млн тенге. По словам Гаязова, почти все эти деньги бюджетная комиссия уже распределила.

Как сообщили "НГ" 5 февраля в пресс-службе Костанайского областного суда, апелляционная жалоба на решение специализированного межрайонного экономического суда о демонтаже аттракциона "Колесо обозрения" в Рудном пока не поступала.

Фото Георгия ГОВОРОВА