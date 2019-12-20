Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона

Обращение руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов заявляет, что чиновница незаконно ограничила его права доступа к информации.

Коротко о сути. 20 ноября Гиньятов направил в адрес акимата Рудного запрос о предоставлении информации. В нём, среди прочего, Гиньятов спрашивал, «проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей колеса обозрения платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма?».

Елена Скаредина 5 декабря в ответе на запрос сообщила, что предоставить информацию невозможно, потому что в настоящее время ведётся досудебное расследование. Такой ответ Гиньятова не устроил, и он обратился в суд с просьбой привлечь Скаредину и её руководителя, акима Рудного Бахытжана Гаязова, к административной ответственности по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (Незаконное ограничение права на доступ к информации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (75 750 тенге).

19 декабря судебное заседание по рассмотрению обращения в отношении акима Рудного отложили, так как ни сам аким, ни его адвокат не пришли в суд. Суд по иску к Скарединой состоялся.

Ни на то, ни на другое судебное заседание Гиньятов не явился и попросил суд рассмотреть дело без его участия, так как он находится за пределами Костанайской области.

Елена Скаредина заявила судье Багдату НЫСАНБАЕВУ, что «была назначена проверка в парке культуры и отдыха как раз по факту продажи билетов».

Центр защиты прав потребителей Рудного обратился в Департамент Агенства РК по противодействию коррупции по Костанайской области с заявлением о привлечении виновных должностных лиц акимата Рудного к уголовной ответственности по факту реализации билетов на колесо обозрения. В госоргане не нашли оснований для регистрации начала досудебного расследования, но перенаправили обращение в департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области, чтобы они провели проверку в парке «Достык».

Этот факт Гиньятов указывал в своём запросе к Скарединой.

- В настоящее время проверка проведена, - заявила в суде Скаредина. - Внутренний аудит дал своё заключение, сколько было куплено билетов и где они сейчас находятся. На тот момент, когда Гиньятов обращался ко мне с запросом, ответить ему не представлялось возможным. Сегодня, после подведения итогов аудита, информация есть и ответить можно.

Суду Елена Скаредина предоставила копию итогов государственного аудита, который с 6 по 12 декабря 2019 года изучал деятельность администрации парка «Достык» в период с 1 мая 2018 года до 13 декабря 2019 года. Судья зачитал заключительную часть документа. В ней говорится, что в указанный период парк продавал билеты на 12 аттракционов и заработал на этом 6 950 800 тенге. «Колесо обозрения» в их число не вошло, так как на баланс парка оно передано не было. По итогам инвентаризации аудит не нашёл излишка или недостатка 3 000 билетов, которые были закуплены специально для аттракциона «Колесо обозрения».

- Я не отрицаю факт продажи билетов, - прокомментировала "НГ" по телефону Елена Скаредина. - Но администрация парка их не продавала. Это подтверждает аудит.

1 мая 2019 года «НГ» опубликовала репортаж с открытия аттракциона. Наш корреспондент лично приобрел билет на колесо обозрения стоимостью 500 тенге в отдельной кассе, которая была установлена напротив аттракциона. Причем, при посадке, вместо того, чтобы отрывать корешки билетов, контролёр их попросту забирал.

Фото из архива "НГ"

Кто еще, кроме сотрудников парка, мог продавать билеты на скандальный аттракцион - остаётся неизвестным.

Ситуация складывается странная. По заключению аудита, администрацией парка "совершена сделка, не отвечающая предмету и цели деятельности, тем самым проведены расходы на сумму 100 000 тенге на приобретение входных билетов на аттракцион колесо обозрения, не числящегося на балансе предприятия". То есть, если следовать логике, администрация парка "Достык" неправомерно закупила 3 000 билетов, а потом неизвестные лица их реализовывали...

Мы расскажем, чем завершится этот суд.

Фото Георгия ГОВОРОВА