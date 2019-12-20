Форум
Козлов я
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
a.radikal.ru
20.12.19 14:54
Ольга Колоколова
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
На оптике есть тариф Light 3SM (200 Мбит/с, 2 симки по 8 Гигов и домашний телефон). 4500 тнг с контрактом на 3 года, без контракта 5500. Спрашивал - контракт работает в 2 стороны, т.е. самовольно...
20.12.19 14:50
сайлау курманов
Пломба стоимостью 2 млн тенге
Этот случай когда девушку из деревни вывести можно, а деревню из девушки нельзя, на моей памяти много случаев когда контролёры пытались мудрить с этими пломбами и актировали по самое не хочу. Нельзя...
20.12.19 14:46
Тот самый
Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
НГ: протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о...
20.12.19 14:31
сайлау курманов
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
А три часа ночи компьютерный клуб работает что ли? Не знал об этом
20.12.19 14:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона

Георгий ГОВОРОВ

20 декабря 2019, 11:11 |  Общество

Обращение руководителя центра защиты прав потребителей Рудного Николая Гиньятова к заместителю акима города Елене СКАРЕДИНОЙ рассматривается в специализированном административном суде. Гиньятов заявляет, что чиновница незаконно ограничила его права доступа к информации.

Коротко о сути. 20 ноября Гиньятов направил в адрес акимата Рудного запрос о предоставлении информации. В нём, среди прочего, Гиньятов спрашивал, «проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей колеса обозрения платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма?».

Елена Скаредина 5 декабря в ответе на запрос сообщила, что предоставить информацию невозможно, потому что в настоящее время ведётся досудебное расследование. Такой ответ Гиньятова не устроил, и он обратился в суд с просьбой привлечь Скаредину и её руководителя, акима Рудного Бахытжана Гаязова, к административной ответственности по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (Незаконное ограничение права на доступ к информации). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (75 750 тенге).

19 декабря судебное заседание по рассмотрению обращения в отношении акима Рудного отложили, так как ни сам аким, ни его адвокат не пришли в суд. Суд по иску к Скарединой состоялся.

Ни на то, ни на другое судебное заседание Гиньятов не явился и попросил суд рассмотреть дело без его участия, так как он находится за пределами Костанайской области.

Елена Скаредина заявила судье Багдату НЫСАНБАЕВУ, что «была назначена проверка в парке культуры и отдыха как раз по факту продажи билетов».

Центр защиты прав потребителей Рудного обратился в Департамент Агенства РК по противодействию коррупции по Костанайской области с заявлением о привлечении виновных должностных лиц акимата Рудного к уголовной ответственности по факту реализации билетов на колесо обозрения. В госоргане не нашли оснований для регистрации начала досудебного расследования, но перенаправили обращение в департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области, чтобы они провели проверку в парке «Достык».

Этот факт Гиньятов указывал в своём запросе к Скарединой.

- В настоящее время проверка проведена, - заявила в суде Скаредина. - Внутренний аудит дал своё заключение, сколько было куплено билетов и где они сейчас находятся. На тот момент, когда Гиньятов обращался ко мне с запросом, ответить ему не представлялось возможным. Сегодня, после подведения итогов аудита, информация есть и ответить можно.

Суду Елена Скаредина предоставила копию итогов государственного аудита, который с 6 по 12 декабря 2019 года изучал деятельность администрации парка «Достык» в период с 1 мая 2018 года до 13 декабря 2019 года. Судья зачитал заключительную часть документа. В ней говорится, что в указанный период парк продавал билеты на 12 аттракционов и заработал на этом 6 950 800 тенге. «Колесо обозрения» в их число не вошло, так как на баланс парка оно передано не было. По итогам инвентаризации аудит не нашёл излишка или недостатка 3 000 билетов, которые были закуплены специально для аттракциона «Колесо обозрения».

- Я не отрицаю факт продажи билетов, - прокомментировала "НГ" по телефону Елена Скаредина. - Но администрация парка их не продавала. Это подтверждает аудит.

1 мая 2019 года «НГ» опубликовала репортаж с открытия аттракциона. Наш корреспондент лично приобрел билет на колесо обозрения стоимостью 500 тенге в отдельной кассе, которая была установлена напротив аттракциона. Причем, при посадке, вместо того, чтобы отрывать корешки билетов, контролёр их попросту забирал.

Фото из архива "НГ"

Кто еще, кроме сотрудников парка, мог продавать билеты на скандальный аттракцион - остаётся неизвестным.

Ситуация складывается странная. По заключению аудита, администрацией парка "совершена сделка, не отвечающая предмету и цели деятельности, тем самым проведены расходы на сумму 100 000 тенге на приобретение входных билетов на аттракцион колесо обозрения, не числящегося на балансе предприятия". То есть, если следовать логике, администрация парка "Достык" неправомерно закупила 3 000 билетов, а потом неизвестные лица их реализовывали...

Мы расскажем, чем завершится этот суд.

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.12.19 14:52 Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
20.12.19 14:09 Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
20.12.19 14:02 В 2 раза увеличены ставки платы за эмиссию в окружающую среду в Костанайской области
20.12.19 13:52 Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
20.12.19 13:24 Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"
20.12.19 12:41 Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
20.12.19 10:18 Подачу тепла ограничат в двух районах Костаная
20.12.19 09:35 Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан
20.12.19 09:00 У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае
19.12.19 20:41 Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ alex_60
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В зимнем парке так бело, так бело
Словно парк, мою любовь замело.
Дискобол, грустя, в снегу так увяз,
Танцплощадке под снежкомСнится вальс.
И как будто позабыл я про всё…
Только чёрт заводит снова колесо,
Колесо, колесо…///
Профайл

§ abaika95
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер иски подаёт направо и налево как в игрушки играет)

А сам на суды не является
Нехорошо....)
Профайл

§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сам на суды не является

Закон позволяет рассматривать заявления без участия стороны, в том числе, заявителя...

Все доводы всегда излагаю подробно в заявлении и прилагаю по каждому конкретному вопросу все имеющиеся материалы и доказательства.

По некоторым вопросам не имеется как таковой именно необходимости личного участия в судебном заседании, так как зачастую к написанному добавить нечего. Участие ради участия, конечно, тоже иногда имеет смысл.

Если есть необходимость подать конкретное заявление, но нет возможности участвовать лично (в криминальной столице области, к слову, мне совершенно пока небезопасно появляться), а материал исчерпывающий, между тем, чтобы подать и рассмотрели материал без моего участия и тем, чтобы не подавать, так как лично приехать не могу - выбираю первый вариант.

Нехорошо или странно это может выглядеть только в плане картинки, к примеру, в СМИ. И не более. А с процессуальной точки зрения выглядит всё абсолютно нормально и в рамках закона, что главное.
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4614
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет ))

Если я правильно понял, билеты напечатали, продали, а аудит показал, что все билеты на месте? Это как?

[Исправлено: maxsaf, 20.12.2019 - 11:59]
Профайл

§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В адрес заместителя акима г.Рудного Елены СКАРЕДИНОЙ был направлен за исх. №1514 от 20.11.2019г. запрос о предоставлении информации, в котором было указано третьим пунктом "... прошу сообщить, проводились ли какие-либо конкретные мероприятия акиматом г.Рудного по вопросу установления факта взимания с посетителей "Колеса обозрения" платы и куда были направлены, кем приняты денежные средства, каким образом оприходованы, какая собрана сумма? К примеру, не профилактические антикоррупционные беседы, а назначались ли служебные расследования и подобное? Привлечён ли кто-либо к дисциплинарной ответственности?"

Ответа не последовало, была ссылка на то, что тайна следствия и идёт досудебное расследование,в то время как никакого досудебного расследования по данному вопросу ещё нет.О чём имеется ответ антикоррупционной службы. В этой связи счёл, что неправомерно отказано в предоставлении информации в этой части, в том числе, и в части того,"проводились ли ... не профилактические антикоррупционные беседы, а назначались ли служебные расследования и подобное? Привлечён ли кто-либо к дисциплинарной ответственности" Ответить именно на эти вопросы ничего не мешало, никакое досудебное расследование, тем более, отсутствующее.

Вопрос по реализации билетов на этот аттракцион задаю с июля месяца. И, правда, порядком поднадоело, спрашивать, и не получать ответ по сути поставленного вопроса.
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если я правильно понял, билеты напечатали, продали, а аудит показал, что все билеты на месте? Это как?

Согласно ответу ГКП "Городской парк культуры и отдыха" акимата г.Рудного билеты они напечатали заранее, чтобы реализовывать их после того, как аттракцион будет передан к ним на баланс. Но на баланс к ним объект не передавался, так и есть до сих пор на балансе отдела строительства. Напечатанные билеты они якобы не реализовывали и якобы их не трогали. И все они на месте (об этом они писали мне в сентябре).

В суде по первому делу представители акимата пытались объяснить факт эксплуатации аттракциона с 1 по 17 мая этого года тем, что по договору с отделом строительства объект "Колесо обозрения" находится на гарантии у ТОО "АлатауГорСтрой". Вот якобы в рамках договора гарантии ТОО-подрядчик строительства и эксплуатировало его (как умудрилось это ТОО, не имея отношения к эксплуатации и самому парку "Достык" что-либо эксплуатировать в нём осталось за скобками)...
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Закон позволяет рассматривать заявления без участия стороны, в том числе, заявителя//



Да я в курсе) но хоть на одно заседание можно же приехать? Или там по Скайпу выступить? Если это разрешено у нас в судах....




Цитата-//правда, порядком поднадоело, спрашивать, и не получать ответ по сути поставленного вопроса.//



Ну потерпите немного) суд же ещё идёт)
Профайл

§ Серый волк
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10970
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 12:32
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
суд же ещё идёт)

Да суд то идёт. Но это всё формально очень - административка.

В суде картина сложилась тут так: по продажи билетов ответить нельзя было, так как идёт досудебное расследования (так указано в официальном ответе). То есть отказано в ответе по существу. А никакого досудебного расследования по билетам и близко не было. Сейчас же получается типа так: не досудебное расследование было и мешало ответить на заданный вопрос по реализации билетов, а аудит был и поэтому не отвечала госпожа Скаредина. Тогда так и надо было писать в своём ответе, что ответить пока невозможно по билетам - так как идёт проверка гос. аудита, ответим после проверки - срок ответа на ваше обращение продлеваем, ждите. И никаких вопросов бы не было. Ни одного! Ждал бы... Тем более, и сам аудит ответил бы мне. Но тут же совершенно всё по-другому!

Цитата:
abaika95:
но хоть на одно заседание можно же приехать?

По административным делам никакого смысла нет (и накладно это - у меня нет спонсоров, чтобы из каких-либо средств оплачивать такие покатушки по мелким делам. Это не лично мои интересы же...) Все доводы излагаются в заявлении и необходимые материалы прилагаются. По гражданским делам по колесу обозрения - есть представитель ЦЗПП, он участвует. Что не так? :lol:
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

расскажите уж всем,
где живете, чем зарабатываете на жизнь,
почему на суды не ходите.
вам это колесо снится по ночам похоже.
Профайл

§ abaika95
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тогда так и надо было писать в своём ответе, что ответить пока невозможно по билетам - так как идёт проверка гос. аудита, ответим после проверки - срок ответа на ваше обращение продлеваем, ждите. И никаких вопросов бы не было//




Запутался....)

Так вам сам факт продажи билетов не важен что-ли?)
Вы судитесь от того что Скаредина ответила
"идёт следствие" вместо "проверка гос.аудита"?)
Профайл

§ Сталкер
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чем зарабатываете на жизнь

Личное отдельно, общественное отдельно. Свои средства на общественные дела тратить не могу.

Цитата:
alex_60:
почему на суды не ходите.

Уже ответил выше. Если нет самой НЕОБХОДИМОСТИ - и не катаюсь по судам.
Профайл Посетить вебсайт

§ Серый волк
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10970
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.12.19 - 12:42
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

понял.
Профайл

§ abaika95
Re: Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2277
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.12.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//По гражданским делам по колесу обозрения - есть представитель ЦЗПП, он участвует. Что не так?//




Да нет просто...я думаю вам выше надо расти а для этого иногда нужно лицом на таких делах "посветить") тем более в статье написано что обращение от руководителя ЦЗПП и везде фамилия руководителя фигурирует) получается вы от физ лица подавали обращение и иск или от имени организации?) Немного непонятно вот тут)
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 0
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх