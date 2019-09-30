Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai

Ряд руководителей государственных учреждений строительства Костанайской области подозреваются в получении взяток, пишет nur.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Иллюстративное фото f.azh.kz

Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования в отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный подозревается в получении взятки в виде автомобиля Nissan Qashqai 2019 года выпуска стоимостью 10,4 млн тенге от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Газификация микрорайонов в городе Рудный».

На сайте акимата Рудного руководителем отдела строительства значится Динмухамбет Тлеуов. Корреспонденту "НГ" сотрудник акимата, представившийся юристом Тимуром и отказавшийся назвать свою фамилию, комментировать факт задержания также отказался.

- Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалык» по подозрению в получении взятки в сумме 250 000 тенге от представителя того же ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Строительство водопроводных сетей поселка Восточный» на сумму 145 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

В акимате Аркалыка факт задержания руководителя отдела строительства Калимардена Садыкова подтвердили.

- В пятницу руководитель был на работе. В понедельник появилась информация о его задержании. Пока на его должность никто не назначен, - сообщил «НГ» по телефону заведующий сектором отдела строительства Дамир АЙМАГАМБЕТОВ.

Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная.

Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом, добавили антикоррупционщики.