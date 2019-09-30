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Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai

30 сентября 2019, 12:05 |  Криминал

Ряд руководителей государственных учреждений строительства Костанайской области подозреваются в получении взяток, пишет nur.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Иллюстративное фото f.azh.kz

Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования в отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

 

Руководитель ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудный подозревается в получении взятки в виде автомобиля Nissan Qashqai 2019 года выпуска стоимостью 10,4 млн тенге от представителя ТОО за заключение договора строительных работ способом из одного источника и беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Газификация микрорайонов в городе Рудный».

На сайте акимата Рудного  руководителем отдела  строительства значится Динмухамбет Тлеуов. Корреспонденту "НГ"  сотрудник акимата, представившийся юристом Тимуром и отказавшийся назвать свою фамилию, комментировать факт задержания также отказался.

- Наряду с этим начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалык» по подозрению в получении взятки в сумме 250 000 тенге от представителя того же ТОО за беспрепятственную приемку актов выполненных работ по объекту «Строительство водопроводных сетей поселка Восточный» на сумму 145 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

В акимате Аркалыка факт задержания руководителя отдела строительства Калимардена Садыкова подтвердили.

- В пятницу руководитель был на работе. В понедельник появилась информация о его задержании. Пока на его должность никто не назначен, - сообщил «НГ» по телефону заведующий сектором отдела строительства Дамир АЙМАГАМБЕТОВ.

Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная.

Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом, добавили антикоррупционщики.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная. Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам//

Интересно получается) эти двое уже в изоляторе а по взяткодавателю расследование только ведеться) то есть Антикорр не уверен кто взятку давал?) или не уверены давал ли взятку вообще?) или была это взятка?) или не была?)
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§ Vital
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честный чиновник отказался от зарплаты, заявив что ему и взятки хватает)) (У. Пельмень) P.S Абайка закипел))),транзистор менять надо. :-o
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка закипел))),транзистор менять надо//

Ну) тут вроде у янга была та же проблема с дублированием поста )
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§ Змея Подколодная
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это по нашему! Взятки борзыми щенками- это наша обыденность. Меня бы удивило отсутствие новостей такого рода. А так, день-через день, значит все хорошо у нас. Стабильно.
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§ abaika95
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вот это по нашему//

По вашему это как?) вы то из "Руси" вещаете то за местную включаетесь ?)

А вообще да, у нас новости преобладают о неотвратимости наказания) взял взятку- схватили за шкирку) не то что у некоторых, взял взятку-уехал в Лондон)и не поймать.....)
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§ Yorik
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.09.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не то что у некоторых, взял взятку-уехал в Лондон)и не поймать.....)

Это видимо про братьев Рыскалиевых было? Самокритичненько :lol:
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§ Змея Подколодная
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вы то из "Руси" вещаете то за местную включаетесь ?)

Откуда такие выводы? Что я соседей г...ом не поливаю?)))
Цитата:
о неотвратимости наказания)

Да ладно? И сколько взяточников присело? Сколько уже вышло из мест не столь отдаленных?))) Можно пробежаться по громким делам))) Акимов к примеру)))
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§ yudjin
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6119
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.09.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Что я соседей г...ом не поливаю?

а у таких форумных абаек чтобы стать чище - не надо мыться, надо просто обгадить соседа!
Им сколько не с... в глаза, они всё выгораживать взяточничество и воровство бюджета будут... такая вот руханама, однако...
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§ юля елиссева
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.09.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а у таких форумных абаек чтобы стать чище - не надо мыться, надо просто обгадить соседа!

Сдается мне, что Абайка внебрачный сынок Салкеновой :)
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§ alex_60
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Пока на его должность никто не назначен///
Кашкаи кончились,?
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Да ладно? И сколько взяточников присело? Сколько уже вышло из мест не столь отдаленных?))) Можно пробежаться по громким делам))) Акимов к примеру)))//

Можете официальный запрос сделать в антикор вам там дадут раскладку)

Цитата- // а у таких форумных абаек чтобы стать чище - не надо мыться, надо просто обгадить соседа!Им сколько не с... в глаза, они всё выгораживать взяточничество и воровство бюджета будут... такая вот руханама, однако...//

Не Юджин опять мимо, как то у тебя не получается последнее время с анализами ситуаций) и рухнама это у Туркмен все забываю напомнить, не путай а то както глуповато)

я всегда за позицию "перед тем как что то говорить о проблемах государства из которого поуехал на зароботки в другую страну, проверь свой глаз на предмет бревна") и где это я Юджин выгораживал взятничество?) надо всегда разбираться иначе какие мы "журналисты" да?) факты? Пруфы должны быть) или у тебя все так ай скажу, потом потдеру свой пост?) и пожалуйста не надо мне с.... В глаза)
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§ alex_60
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помоему все акиматы надо посадить.
Видно же где воры сидят
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§ Yorik
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.09.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
факты? Пруфы должны быть

Цитата:
abaika95:
взял взятку- схватили за шкирку

Цитата:
abaika95:
Можете официальный запрос сделать в антикор

Что скажешь - так и засыпали фактами...
Птица-говорун ;-)
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // взял взятку-схватили за шкирку//

Цитата- // Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная//


Цитата- // Что скажешь - так и засыпали фактами...Птица-говорун//

Ну пока ни одного факта о том что я выгораживаю взятничество тоже не увидел) собакен-говорун)
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§ yudjin
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6119
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не получается последнее время с анализами ситуаций

а я анализами не занимаюсь - в дерьме, извините, не копаюсь...этим цвет общества у кабинетах занимается.
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