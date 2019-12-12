Новое лекарство для диабетиков назвали смертельно опасным в Казахстане

Родители детей с сахарным диабетом выразили обеспокоенность тем, что в Казахстане закуплен новый, неизвестный ранее препарат, заменяющий инсулин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ноябре 2019 года СК "Фармация" выиграла тендер на закуп инсулина длительного действия. По сведениям Диабетической ассоциации Республики Казахстан (ДАРК), вместо оригинального препарата победителем был признан инсулин гларгин "Басалог", который на 30 процентов дешевле "Лантуса" - инсулина длительного действия, на котором сейчас находится 28 тысяч диабетиков. Из них полторы тысячи - дети.

"Мы не знаем, что это за инсулин. Проблема в том, что не было проведено никаких исследований и 28 тысяч человек уже с начала 2020 года единовременно будут переведены на новый препарат. Неизвестно, какова будет реакция диабетиков. В случае аллергической реакции возможен летальный исход", - заявила президент ДАРК Лейла Жубандыкова.

Как заявили представители диабетической ассоциации, "Басалог" находится в закупочном списке препаратов в России, Турции, Индии и Казахстане. Но принимают его только в Индии, и лишь три процента больных.

Специалисты ДАРК, часть которых является родителями больных сахарным диабетом, заявили, что тендер на закупку неизвестного инсулина был проведен без учета мнения ассоциации и диабетического фонда.

"К сожалению, решение об изменении инсулинотерапии принимают не врачи, а чиновники. СК "Фармация" заявила, что сэкономит порядка 500 миллионов тенге. В будущем это может обойтись нам намного дороже, потому что на первый план ставится не здоровье пациентов и детей", - сообщил вице-президент ДАРК Руслан Закиев.

В СК "Фармация" заявили, что препарат "Басалог" официально зарегистрирован в Казахстане, а общая сумма экономии составила 550 миллионов тенге. В компании отметили, что перед участием в тендере была сформирована комиссия. В нее вошли сотрудники Министерства здравоохранения и единого дистрибьютора. Также был привлечен эксперт, врач-эндокринолог.

"Говорить о том, что СК "Фармация" решила сэкономить, не совсем корректно. Согласно законодательству мы можем закупать препараты по международному непатентованному наименованию и участвовать в тендерных конкурсах. Эксперт подтвердил соответствие препарата", - сообщили в компании.

Согласно нормам прием нового препарата возможен в условиях стационара под наблюдением врачей. Зачастую больному сахарным диабетом, принимающему один тип инсулина, крайне трудно дается переход на другое лекарство. Рекомендованный инсулин "Лантус", который в Казахстане закупался на протяжении нескольких лет, отныне поставляться не будет.

Всего в стране зарегистрировано около 400 тысяч больных сахарным диабетом. Из них лишь 8% находятся на постоянной инсулинотерапии и ежедневно делают уколы.