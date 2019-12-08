Братья и сёстры с похожими и разными желаниями пишут Деду Морозу

Деду Морозу часто пишут письма дети из семей, которые под категорию многодетных не подходят, и им вроде немного легче, чем многодетным. Но с двумя или тремя детьми купить на Новый год подарки тоже бывает сложно. А дети их заслуживают и ждут.

Вот, к примеру, письмо Амины и Максима.

Они молодцы, помогают маме и бабушке, занимаются конькобежным спортом, и подарков хотят по-настоящему детских: велосипед, а если у Деда Мороза нет возможности подарить велосипед, то Амина и Максим будут рады роликовым конькам. Ролики не позволят юным конькобежцам потерять за лето спортивную форму.

Ролики, желательно розового цвета, очень хочет найти под ёлочкой 4-летняя Юля. За девочку просит её старший брат Владик, которому 8 лет.

Сам Владик мечтает о планшете, но мама воспитывает их одна и не сможет сама сделать детям такие подарки. Владик очень старательно писал это письмо, чтобы Дед Мороз всё-всё понял. А Юля нарисовала яркий, как детские мечты, рисунок.





Таймас не самый старший ребёнок в семье. Ему всего 9. Но он очень беспокоится о своём 11-летнем брате и 6-летней сестре.

Брату нужна шведская стенка, чтобы он мог учиться лучше управлять своим телом и двигаться по пути выздоровления. Для сестрёнки Таймас просит у новогоднего волшебника куклу Lol, такую хотят многие девочки. А вот сам Таймас хочет, чтобы у него была рыба-клоун. Мы выведали у мамы, что у мальчика есть аквариум и он хочет настоящую, живую рыбку. Мама не очень разбирается в рыбках, но мы предположили, что это боция-клоун – яркая рыбка в жёлто-чёрную полоску. Но по правилам акции наш Дед Морозе не приносит живых подарков. Поэтому, живую рыбку можно заменить какой-нибудь игрушечной или набором ярких игрушечных рыбок.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники, которых мы ждем в редакции «НГ».

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