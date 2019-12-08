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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Не смотря на шторм, я поехал на реку Эльба. c.radikal.ru А суда всётаки - ходят по реке... :lol: :oops: :-o
08.12.19 20:39
drakon
Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае
Да и очаг возгорания, сообщили им, находился возле входной двери снаружи. Правда, подозрений нет никаких. Заключение Пожарных, будет - Замыкание Электропровлдки... 8-) :-o
08.12.19 20:00
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Даааа весело во флуде было)
08.12.19 19:43
abaika95
Трое детей, благодаря догадливости, спаслись из горящего дома в Костанае
Цитата-//дети в один голос рассказывают: непосредственно перед пожаром вокруг дома ходил незнакомый мужчина// Либо дети игрались со спичками а сейчас на "черного человека" стрелы...
08.12.19 19:41
Butch
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Сталкер: А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как. Ну так "освоение", точнее его количественный параметр выраженный в деньгах, это показатель по которому определяется...
08.12.19 18:18
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Братья и сёстры с похожими и разными желаниями пишут Деду Морозу

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 декабря 2019, 19:21 |  Общество

Деду Морозу часто пишут письма дети из семей, которые  под категорию многодетных не подходят, и им вроде немного легче, чем многодетным. Но с двумя или тремя детьми купить на Новый год подарки тоже бывает сложно. А дети их заслуживают и ждут.

Вот, к примеру, письмо Амины и Максима.

Они молодцы, помогают маме и бабушке, занимаются конькобежным спортом, и подарков хотят по-настоящему детских: велосипед, а если у Деда Мороза нет возможности подарить велосипед, то Амина и Максим будут рады роликовым конькам. Ролики не позволят юным конькобежцам потерять за лето спортивную форму.

Ролики, желательно розового цвета, очень хочет найти под ёлочкой 4-летняя Юля. За девочку просит её старший брат Владик, которому 8 лет.

Сам Владик мечтает о планшете, но мама воспитывает их одна и не сможет сама сделать детям такие подарки. Владик очень старательно писал это письмо, чтобы Дед Мороз всё-всё понял. А Юля нарисовала яркий, как детские мечты, рисунок.


Таймас не самый старший ребёнок в семье. Ему всего 9. Но он очень беспокоится о своём 11-летнем брате и 6-летней сестре.

Брату нужна шведская стенка, чтобы он мог учиться лучше управлять своим телом и двигаться по пути выздоровления. Для сестрёнки Таймас просит у новогоднего волшебника куклу Lol, такую хотят многие девочки. А вот сам Таймас хочет, чтобы у него была рыба-клоун. Мы выведали у мамы, что у мальчика есть аквариум и он хочет настоящую, живую рыбку. Мама не очень разбирается в рыбках, но мы предположили, что это боция-клоун – яркая рыбка в жёлто-чёрную полоску. Но по правилам акции наш Дед Морозе не приносит живых подарков. Поэтому, живую рыбку можно заменить какой-нибудь игрушечной или набором ярких игрушечных рыбок.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники, которых мы ждем в редакции «НГ».

Телефон редакции: 53-51-51

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Электронный адрес: ng@ng.kz
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