Первые в мире свиньи с клетками обезьян родились в Китае

Впервые китайские учёные вырастили химер свиней-приматов, сообщает informburo со ссылкой на эксклюзивную публикацию журнала New Scientist.

Этот поросёнок имеет несколько клеток от обезьяны / Фото Тянь Хаи с сайта newscientist.com

- Это первый случай рождения доношенных химер свиней и обезьян, – заявил глава государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Тянь Хаи.

Химера – это организм, состоящий из генетически разнородных клеток.

Конечной целью работы является выращивание человеческих органов у животных для трансплантации. Однако, как сообщают учёные, до конечного результата ещё далеко.

В эмбрионы свиней, полученные в результате ЭКО, учёные ввели клетки обезьяны циномолгус. Более 4 000 эмбрионов имплантировали свиноматкам. В результате родились десять поросят, из которых двое были химерами. У химерных поросят некоторые органы, в том числе сердце, печень, селезёнка, лёгкие и кожа, частично состояли из клеток обезьяны, но соотношение было низким: от 1 на 1 000 до 1 на 10 000 клеток свиньи.

Однако все поросята умерли в течение недели. Точной причины их гибели нет, но по словам главы лаборатории, поскольку погибли и нехимерные свиньи, учёные подозревают, что это связано с процессом ЭКО. Дело в том, что эта процедура у свиней проходит не так успешно, как у людей и некоторых других животных.

Сейчас команда пытается создать здоровых животных с большим количеством клеток обезьян. Если это удастся, следующий шаг – это попытка создать свиней, у которых какой-либо орган почти полностью будет состоять из клеток приматов.