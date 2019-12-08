Первые в мире свиньи с клетками обезьян родились в Китае
Впервые китайские учёные вырастили химер свиней-приматов, сообщает informburo со ссылкой на эксклюзивную публикацию журнала New Scientist.
Этот поросёнок имеет несколько клеток от обезьяны / Фото Тянь Хаи с сайта newscientist.com
- Это первый случай рождения доношенных химер свиней и обезьян, – заявил глава государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Тянь Хаи.
Химера – это организм, состоящий из генетически разнородных клеток.
Конечной целью работы является выращивание человеческих органов у животных для трансплантации. Однако, как сообщают учёные, до конечного результата ещё далеко.
В эмбрионы свиней, полученные в результате ЭКО, учёные ввели клетки обезьяны циномолгус. Более 4 000 эмбрионов имплантировали свиноматкам. В результате родились десять поросят, из которых двое были химерами. У химерных поросят некоторые органы, в том числе сердце, печень, селезёнка, лёгкие и кожа, частично состояли из клеток обезьяны, но соотношение было низким: от 1 на 1 000 до 1 на 10 000 клеток свиньи.
Однако все поросята умерли в течение недели. Точной причины их гибели нет, но по словам главы лаборатории, поскольку погибли и нехимерные свиньи, учёные подозревают, что это связано с процессом ЭКО. Дело в том, что эта процедура у свиней проходит не так успешно, как у людей и некоторых других животных.
Сейчас команда пытается создать здоровых животных с большим количеством клеток обезьян. Если это удастся, следующий шаг – это попытка создать свиней, у которых какой-либо орган почти полностью будет состоять из клеток приматов.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
b.radikal.ru :lol: :lol: :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 08.12.2019 - 14:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Кустанай то причём? Я бы даже сказал Казахстан, то при чём? 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Ах ну да как же я мог забыть? 1000 с чем-то лет назад был ещё огого! :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
c.radikal.ru У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Смотрю, гололёд в КОстанае. Кто сильно - скользит,советую - a.radikal.ru Соль купить и посыпать,возле своей калитки. На 400 квадратных метра хватает... :lol: :oops: