В первый день календарной зимы потеплеет на всей территории Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 ноября, осадков не ожидается, а в воскресенье, 1 декабря, на территории области местами выпадет снег, возможен туман. В областном центре первый день декабря пройдет без осадков. В понедельник снега синоптики не обещают.
- Суббота будет умеренно морозной, а в последующем ожидается небольшое повышение температуры, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - 30 декабря ночью 15-20, местами 12 градусов ниже нуля, в Костанае 15-17 мороза. Днем по области -7...-12, местами 4 градуса мороза, в Костанае -7...-9 °С. В воскресную ночь температура по области будет в пределах 10-15 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до отметки -18 °С. В Костанае ожидаемая ночная температура — 10-12 градусов мороза. Следующая ночь, на понедельник, станет еще теплее: 7-12, местами 15 мороза по области и 8-10 в Костанае. Днем в воскресенье и понедельник по области столбики термометров покажут от 0...-5, местами -8. В областном центре в понедельник ожидается 6-8 градусов мороза.
Ветер по прогнозам синоптиков в субботу будет южный, 9-14 м/с. В воскресенье до 15-20 м/с, направление ветра при этом будет меняться с юго-восточного на юго-западное.
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