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Сталкер
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
midzhe: midzhe Какие средства и как использовать - зависит от ситуации. Пишется не только в "НГ" же. Сюда пишется не просто так, общественный резонанс делает своё дело. а что собственно...
29.11.19 19:18
Я
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
Добринцофф: отдаёшь свои Но удорожание значительно перекрывает % банка
29.11.19 19:17
Я
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
ACROS: нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА "говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%." Кто же это производит ?
29.11.19 19:16
elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
midzhe: ещё и нг в эту кашу впутываете. Что Вы так за НГ переживаете? Не маленькие, сами разберутся. Я например с удовольствием "Сталкера" читаю. Не сочтите за рекламу.
29.11.19 19:05
electro
Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
Энергетики в итоге тупо подымут тарифы и всё, где экономия, ... зато на "новые фонари" бабки освоены.
29.11.19 18:55
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В первый день календарной зимы потеплеет на всей территории Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 ноября 2019, 18:51 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 ноября, осадков не ожидается, а в воскресенье, 1 декабря, на территории области местами выпадет снег, возможен туман. В областном центре первый день декабря пройдет без осадков. В понедельник снега синоптики не обещают.


- Суббота будет умеренно морозной, а в последующем ожидается небольшое повышение температуры, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - 30 декабря ночью 15-20, местами 12 градусов ниже нуля, в Костанае 15-17 мороза. Днем по области -7...-12, местами 4 градуса мороза, в Костанае -7...-9 °С. В воскресную ночь температура по области будет в пределах 10-15 градусов мороза, местами столбики термометров опустятся до отметки -18 °С. В Костанае ожидаемая ночная температура — 10-12 градусов мороза. Следующая ночь, на понедельник, станет еще теплее: 7-12, местами 15 мороза по области и 8-10 в Костанае. Днем в воскресенье и понедельник по области столбики термометров покажут от 0...-5, местами -8. В областном центре в понедельник ожидается 6-8 градусов мороза.

Ветер по прогнозам синоптиков в субботу будет южный, 9-14 м/с. В воскресенье до 15-20 м/с, направление ветра при этом будет меняться с юго-восточного на юго-западное.
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Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
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