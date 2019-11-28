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kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
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crayfish_xD
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Поиск помощников Деда Мороза продолжает "Наша Газета"

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

28 ноября 2019, 14:34 |  Общество

Поток детских писем, адресованных Деду Морозу, как всегда, в это время, увеличивается. Самое время выбрать то детское желание, которое вам будет приятно исполнить. Вы можете увидеть все письма разом, кликнув здесь.

А сейчас - новая порция детских желаний.

Пятилетнему Тимуру вчера его старшая сестра читала вслух нашу публикацию о новогодней акции. Малыш услышал и очень воодушевился. Он решил, что тоже должен написать послание Деду Морозу.

Тимур только недавно научился писать, и у него не очень хорошо получается складывать слоги в слова. Но тут он собрал в свой маленький кулачок всю свою большую волю, сел и написал! Провозился мальчик целый вечер, ведь нужно было еще и рисунками письмо украсить. Мальчик попросил папу отнести свое послание к нам, и предупредил, что лично проконтролирует, появилось ли оно в интернете. Ну что ж, Тимур, вот твое красивое письмо.

 

Шестилетний Дима из поселка Камысты тоже писал сам.


К его письму приложила свою записку и мама мальчика. Она написала, что у ее старшего сына, 8-летнего Егора, ДЦП и эпилепсия. Мальчика мучают страшные судороги, смотреть на которые Диме очень больно, ведь он искренне любит брата. Дима мечтает, чтобы появились такие волшебные таблетки, которые смогут вылечить Егора. К сожалению, таких таблеток пока нет нигде в мире и помочь Егору стать здоровым Дед Мороз не сможет. Но, если найдутся помощники Деда Мороза, живущие в поселке Камысты или поблизости, праздник для ребятишек станет более радостным.

Дима просит для брата машинку (любую хорошую машинку) и ночник в виде бабочки. А сам Дима увлечен динозаврами, и если динозавров из серии «Динозаряд» найти не удастся, то он будет рад любым динозаврам.

 

Так Дима изобразил ночник для Егора.

Бекзату 12 лет и он тоже не один в семье. У него есть сестренка, про которую он не забыл в своем письме. Бекзат увлекается спортом, 3 года занимается греко-римской борьбой.

Для сестры Амиры он просит игрушечный кухонный домик с посудкой, а для себя скоростной велосипед и игровой набор бейблейд (это такой современный волчок).

Бекзат украсил письмо милым новогодним рисунком.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то будет возможность исполнить детское желание, вы можете принять участие в нашей акции. Первые помощники у нас уже появились, что интересно - в этом году среди помощников - два ребенка).  Но пока волшебников меньше, чем детских желаний.

Ну и - напоминание. Наш Дед Мороз принципиально не дарит живые подарки: щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок и так далее. Тут, кроме желания ребенка, нужна еще и ответственность родителей. А еще, Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон в письме должен быть указан обязательно!

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp: +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz


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